'É só deixar invadir o Congresso', disse major da PM preso por ordenar recuo da tropa no 8 de janeiro

O major da Polícia Militar Flávio Silvestre Alencar, preso nesta tera-feira (23) na 12ª fase da operação Lesa Pátria, que investiga os atos de terror em Brasília no dia 8 de janeiro, disse em um grupo de conversas de militares que "na primeira manifestação, é só deixar invadir o Congresso".

No dia 8 de janeiro, Flávio foi flagrado, por uma câmera de segurança, em um carro da corporação que escolta outros veículos para longe da grade de contenção que impedia os bolsonaristas de avançar até o prédio do Supremo Tribunal Federal.

No dia dos ataques, o militar comandava o 6° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, responsável pela Praça dos Três Poderes e Esplanada dos Ministérios, cobrindo férias do titular.

De acordo com a PF, a mensagem foi enviada no dia 20 de dezembro, 18 dias antes das invasões. As sedes do Legislativo, do Judiciário e do Executivo foram invadidas e destruídas por manifestantes apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As mensagens foram encontradas no celular de outro policial, o tenente Rafael Pereira Martins, que havia sido preso em fevereiro, na 5ª etapa da investigação. À época, Flávio também foi detido pelos investigadores.

Conforme as investigações, a conversa ocorreu em um grupo chamado "Oficiais PMDF". Na troca de mensagens, os policiais comentavam sobre possíveis manifestações em Brasília.