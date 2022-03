Em Caturama, fã de Anitta dorme às 5h e acorda às 7h fazendo mutirões de 'Envolver'

Emerson de Jesus encarou o toró que caiu na quarta-feira (23), em Salvador, junto com Gabriel Cipriano e um grupo de quase 15 pessoas para, literalmente, se jogar no chão e fazer a coreografia de Envolver, música de Anitta. Também na capital, Wynnie Carvalho definiu que um dos seus primeiros afazeres é dar play na música.

A mesma tarefa é um dos últimos afazeres de André Domingues na cidade de Caturama, cerca de 700km distante da capital: administrador de uma página sobre Anitta (@anittaonlinebr_), ele dorme às 5h e acorda às 7h puxando mutirões pelo grande objetivo: fazer a música, que já é um marco para a história da música no país, tomar o primeiro lugar global de reproduções no Spotify. Nesta sexta-feira (25), a missão foi cumprida e a cantora atingiu a marca de 1º lugar do Spotify Global, o topo das músicas mais escutadas em todo o mundo na plataforma.

Até o início da manhã desta sexta, Envolver, música escrita pela própria Anitta em parceria com os colegas hispano-americanos Julio M. Gonzales Tavarez, Freddy Montalvo e José Carlos Cruz, tinha 6,3 milhões de reproduções. A artista precisou de apenas uma semana para sair do 9º lugar, no último dia 18, para o topo. Isso, graças ao esforço de fãs como os baiano Emerson.

Na última terça (22), Emerson presidia, em Salvador, o flashmob que passou por 8 cidades do Brasil e consistia basicamente em ser criativo para fazer a coreografia da música no meio da rua.

"A ideia era fazer no Farol, mas com a chuva não deu e a gente reservou um espacinho no shopping barra para gravar. Foram cerca de 15 pessoas que participaram e juntamos para fazer", disse o organizador antes de contar sobre a reação das pessoas: "As pessoas filmaram, ficaram um pouco chocadas, né? Porque a gente meio que invadiu o shopping com faixas, o som que a gente tinha na mão com a música e a gente dançando no meio da praça de alimentação e outros pontos do shopping, além do lugar onde gravamos", contou. Depois, ainda foram andando e fazendo o flashmob na rua até chegar ao... Farol.

Fã de Anitta desde 2013, Emerson também contou que dá pelo menos 20 streams na música diariamente e faz parte de uma mobilização nacional para a música conseguir o primeiro lugar. Tem até quem passe o dia abrindo mais contas no Spotify para conseguir mais do que o limite de 20 streams imposto pela plataforma.

"Vai de cada pessoa a possibilidade de criar outras contas, mas o que a gente tem que fazer mesmo são os 20 plays diários, intercalando com outras músicas também para não parecer spam e fazendo ao longo do dia, distribuindo entre manhã, tarde e noite", revelou.

Cerca de 15 pessoas participaram do flashmob para subir os streams de 'Envolver' (Foto: Acervo Pessoal)

Viver dia e noite por Anitta também é a rotina de André Domingues, 20, em Caturama, no interior da Bahia. "Minha admiração começou observando como ela que veio muito de baixo, mas tinha e tem uma garra tremenda para conquistar o topo! Isso me deixava curioso em seguir seus passos e a forma de como ela conduzia sua carreira", contou.

Hoje, administra uma página de informações sobre a cantora e se sente orgulhoso por vê-la se destacando no mercado internacional. O fato de Anitta estar no topo do Spotify global significa, em suas palavras, ter uma sensação de dever cumprido como fã, e lembrar que fez parte disso de alguma forma, ela chegou lá.

"O baiano ama Anitta de forma muito significativa, não é a toa que nas gravações de clipes que a cantora faz na Bahia, ou algum outro tipo de show/evento ela é muito bem recebida", disse André.

André faz selfie segurando livro 'Furacão Anitta', biografia escrita pelo colunista Leo Dias (Foto: Acervo Pessoal)

Escritora de 26 anos, Wynnie Carvalho afirma que ver o sucesso de Anitta é gratificante não somente como fã, mas enquanto mulher brasileira. Nas suas palavras, ver uma mulher, cantora de funk quebrar recordes e alçar voos cada vez mais ambiciosos alimenta um sentimento de orgulho.

"É muito bacana perceber como esse sentimento vai tomando conta das pessoas. Marcas, personalidades, o tempo inteiro vemos postagens e pessoas incentivando as outras a escutarem, adicionarem em playlists e fazerem esses números crescerem para que ela finalmente chegue ao top #1. Estamos super esperançosos e confiantes que vem aí", descreveu Wynnie.

Mas o que alimenta esse amor? Fomos até a academia buscar respostas. Pesquisadora de cultura dos fãs e mestra em comunicação e cultura contemporâneas pela Ufba, Priscila Santiago explicou para a reportagem que, antes de mais nada, é preciso entender que o fã é uma espécie de consumidor diferente. Não basta só consumir. É preciso fazer parte, contribuir, participar. E isso o torna tão diferente dos outros.

A professora Priscila explica que os fãs criam a própria cultura de consumo para prolongar sensações que têm em torno do objeto de adoração, que podem ser filmes, livros, personagens ou artistas - caso de Anitta.

"É uma entrega genuína e muito bonita. Os artistas que entendem essa troca e usam de forma positiva podem criar um canal de comunicação, de troca com os fãs. Promovendo encontros, interação, entendendo e criando conteúdos voltados para eles porque, quando participam, são capazes de colocar um artista lá em cima", detalhou a especialista.

Ainda de acordo com Priscila, é muito benéfico para a carreira de artistas compreender essa dinâmica. Quem sabe engajar os fãs pode ter poderosas ferramentas de marketing, mais efetivas até do que campanhas de publicidade feitas por agências especializadas. Muitas vezes, inclusive, o trabalho de agências é fazer com que os fãs se mobilizem em torno do trabalho de um artista.

Priscila Santiago estuda cultura dos fãs (Foto: Acervo Pessoal)

Anitta é um grande exemplo disso e talvez o maior expoente do Brasil. Ela é a primeira artista a atingir o top10 no Spotify e desde a última semana vem quebrando um recorde atrás do outro.

Um fato curioso é que Envolver sequer seria lançada. Gravadora responsável pela carreira da cantora, a Warner Records foi resistente em levar a letra ao estúdios porque "disseram que a música não iria a lugar nenhum e que eu não teria forçar para lançar isso sozinha”, como disse a própria Anitta.

Anitta é a mulher mais bem colocada no ranking global do Spotify (Foto: Marco Ovandi/Divulgação)

Segundo o Spotify, Anitta é a mulher mais bem colocada no ranking. Evidentemente, o sucesso trouxe o melhor resultado conquistado pela cantora na plataforma, que antes tinha como recorde “Vai Malandra” em 18º. “Envolver” já consta no TOP 20 de todos os países da América Latina e no Brasil está na primeira colocação. Assim, Anitta se torna a brasileira a chegar mais alto no chart global da plataforma.

De acordo com a ferramenta Spotify Charts, Envolver foi a 30ª música mais escutada de Salvador entre 11 e 17 de março, última semana disponibilizada pelo site até o fechamento da reportagem. Pode parecer estranho, mas é a posição mais alta da música na cidade desde o lançamento, em novembro de 2021 - o que indica uma tendência de subida que deve ser vista na próxima atualização. Na Bahia, e no mundo todo. A ferramenta não fornece informações de outras cidades do estado.