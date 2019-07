Em Homem-Aranha - Longe de Casa, herói salva a Europa

Peter Parker está cansado da vida de herói e resolveu dar um tempo: vai passar uns dias na Europa, em férias com os amigos, como qualquer garoto de sua idade. Afinal, todo jovem, inclusive aqueles que têm poderes especiais como Peter, tem direito a curtir uns dias de descanso, né? Que nada! Afinal, “com grandes poderes vêm grandes responsabilidades”, como disse Tio Ben ao jovem herói.

Então, em Homem-Aranha - Longe de Casa, Peter, que está em Veneza com os amigos, é convocado por Nick Fury (Samuel L. Jackson) para mais uma missão e, mesmo contrariado, vai precisar interromper as férias. Os inimigos, que agora aterrorizam a Europa, são os Elementais, seres gigantescos que representam cada um dos quatro elementos: terra, ar, água e fogo. Esses seres monstruosos chegaram à Terra através de uma fenda dimensional.

Tom Holland é novamente o herói, que ganha agora o apoio de Mysterio (Jake Gyllenhaal)

No papel do herói está de volta Tom Holland, que já o havia interpretado em Homem-Aranha - De Volta ao Lar. Carismático, o ator novamente se sai muito bem como o jovem que tenta conciliar a vida de herói com os problemas que todos de sua idade enfrentam no dia a dia, como o sofrimento por amor. Novamente, ele tenta conquistar a sua paixão, MJ (Zendaya), mas tem um concorrente: Brad Davis (Remy Hii).

Mysterio

A maior novidade é a chegada de Mysterio, que originalmente nos quadrinhos era um vilão e aqui é apresentado como herói, na pele de Jake Gyllenhaal. O ator, inegavelmente talentoso, escorrega em alguns maneirismos, especialmente após uma virada na história que vamos evitar revelar aqui. Mysterio tem a missão de ajudar o Aranha a enfrentar os Elementais.

Angourie Rice, Jacob Batalon e Zendaya vivem Betty, Ned e MJ, os amigos de Peter Parker

Homem-Aranha - Longe de Casa mantém a estrutura do filme anterior, misturando humor com romance e, claro, muita ação, afinal estamos falando de um filme de super-herói. O longa entrega o que promete, porém está longe de ter o frescor de De Volta ao Lar, que se saía melhor especialmente no humor, principalmente por mostrar um garoto que ainda estava aprendendo a lidar com seus poderes e, com frequência, se atrapalhava com isso.

O diretor Jon Watts, o mesmo do filme de 2017, acerta ao manter o gordinho Jacob Batalon como Ned, o braço direito de Peter. Jacob ainda é responsável pelos momentos mais divertidos do filme.

Fora isso, Longe de Casa repete a fórmula da maioria dos filmes de heróis: muitos efeitos especiais, explosões e as tais cenas de batalhas que já não impressionam mais e, aqui, chegam a cansar, tanto pela quantidade como pela duração. Além disso, o roteiro recorre demais a reviravoltas, que fazem o espectador se sentir meio trouxa. Mas, se é entretenimento que você quer, vá fundo!

Horários de exibição

