Em jogo adiado, São Paulo vence o Athletico-PR fora de casa

O São Paulo manteve a boa fase após a parada da Copa América e venceu o Athletico Paranaense, por 1x0, na Arena da Baixada, em Curitiba, em partida da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória conquistada nesta quarta-feira (21) deixou o São Paulo na quarta colocação, com 30 pontos. O time da casa permaneceu na oitava posição, com 22 pontos. O meia-atacante Vitor Bueno marcou aos 39 minutos do primeiro tempo.



O Athletico começou a partida pressionando o São Paulo em seu campo, explorando o lado direito com Madson, que levava vantagem sobre Vítor Bueno. Aos 6 e aos 10 minutos, Marcelo Cirino recebeu passes pela direita e quase abriu o placar.



O técnico Cuca percebeu a estratégia atleticana e inverteu o posicionamento de Liziero com Vítor Bueno e conseguiu neutralizar as jogadas pela direita. Em uma jogada pela esquerda, Liziero encontrou Vítor Bueno livre no meio da área, o atacante esperou a saída de Santos e tocou por cima para marcar o gol da vitória. Dois minutos depois Léo Pereira quase empatou, após cobrança de escanteio.



Na segunda etapa, para dar mais agressividade ao ataque, o técnico Tiago Nunes colocou o argentino Marco Ruben no lugar de Rony, mas a alteração não surtiu efeito imediato. O time da casa tentava impor mais velocidade, mas perdia passes curtos e perdia para a defesa do São Paulo. Aos 14 minutos, o atacante Raniel recebeu pela esquerda, ajeitou e bateu rente à trave de Santos.



Apesar do susto, o Athletico voltou a responder e ficou mais agressivo com a entrada de Vitinho no lugar do amarelado Thonny Anderson, que não estava bem na partida. Com a entrada de Vitinho, Igor Vinícius deixou de avançar e o rubro-negro jogava praticamente no campo do visitante. Aos 26, Marco Ruben quase empatou, após cruzamento pela direita, mas o atacante não alcançou a bola.



Pressionado pelo time da casa, Cuca trocou o autor do gol, Vítor Bueno, pelo volante Willian Farias. A equipe paulista esperava encaixar um contra-ataque, mas as oportunidades não surtiam efeito.

A Athletico mantinha a pressão e, aos 43 minutos, Marco Ruben acertou uma bicicleta e a bola passou rente à trave.

No fim de semana, também pelo Brasileirão, o Athletico-PR vai visitar o Grêmio no sábado. No dia seguinte, o São Paulo terá pela frente o Vasco, em São Januário. Ambos os jogos serão válidos pela 16ª rodada.