Em jogo cheio de confusões, Inter supera o Palmeiras

Num jogo tenso, com muita confusão, o Inter levou a melhor sobre o Palmeiras nas cobranças de pênalti (5x4), nesta quarta-feira (18), e vai enfrentar o Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil. Nos 90 minutos, os gaúchos venceram por 1x0, como os paulistas haviam feito em São Paulo, na ida.

Antes das confusões, teve futebol. Logo aos 3, D’Alessandro chutou rasteiro e Weverton defendeu. O Inter era senhor do jogo. Chegou com Rodrigo Moledo, Nico López e Edenilson antes de Patrick abrir o placar aos 41. Edenilson chutou, Patrick pegou o rebote e contou com o desvio em Luan para fazer 1x0 pro Colorado.



O segundo tempo foi com confusão desde o início. Aos 12, o primeiro gol anulado, do Inter. Cuesta estava impedido. Teve cartão amarelo por reclamação, jogador irritado com substituição até Felipe Melo sofrer pênalti aos 35. Com auxílio do VAR, o árbitro voltou atrás.



Já aos 47, gol de Cuesta e nova intervenção do VAR. D’Alessandro foi expulso por invadir área de consulta e a polícia precisou escoltar o árbitro para que ele consultasse o monitor. No final, acabou anulando o gol do Inter.



Nos dez primeiros pênaltis, cada um perdeu uma cobrança. Gustavo Gomez desperdiçou pelo Palmeiras, mas Patrick, na cobrança que daria a vaga ao Inter, parou em Weverton. Nas alternadas, Nonato fez, mas Moisés chutou no travessão.