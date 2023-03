Em meio a crise das joias, filha de Michelle Bolsonaro tenta virar influencer

A filha mais velha da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, a jovem Letícia Firmo, tem apostado na carreira de influenciadora digital. Mesmo com as recentes polêmicas envolvendo a família Bolsonaro com as joias, a moça não se abalou.

Ela, que sempre foi reservada na internet, sem mostrar a vida pessoal, passou a gravar diariamente vídeos do dia a dia, como rotina de skin care e até a casa onde mora.

Quando residia no Palácio da Alvorada, em Brasília, Letícia quase não publicava nada, principalmente para não expor a família Bolsonaro na internet. Agora, com mais de 53 mil seguidores na plataforma, a jovem faz questão de mostrar a vida inteira.

(Foto: Reprodução / Instagram)

No entanto, a exposição ocorre apenas nos stories, pois no feed do Instagram, ela possui apenas nove publicações.

Recentemente, a ex-primeira dama ironizou a polêmica das joias na rede social. A esposa do ex-presidente afirmou que não sabia que tinha "ganhado" de presente.

"Quer dizer que, 'eu tenho tudo isso' e não estava sabendo? Meu Deus! Vocês vão longe mesmo hein?! Estou rindo da falta de cabimento dessa impressa (sic) vexatória", publicou Michelle nos stories do Instagram.