Em novo romance, Victor Mascarenhas retrata a geração oitentista

Revista Bizz, Comandos em Ação, Plebe Rude e Claudia Raia na Playboy. Quem viveu intensamente os anos 80 reconhece todos esses elementos, citados no mais recente livro de Victor Mascarenhas, O Som do Tempo Passando (Cafeína/R$ 40/115 págs), segundo romance do autor baiano de 45 anos, que é também publicitário. O lançamento será hoje, 19h, no Solar Rio Vermelho, na Rua Fonte do Boi.

O livro conta a história de quatro amigos que nos anos 80 montaram a sua banda aproveitando a onda do rock que estourava no país. No romance, trinta anos depois do fim do Guerrilha Urbana - nome do grupo criado pelos protagonistas -, os quatro jovens, agora adultos em torno dos 40 anos de idade, se reúnem para um ensaio e, assim, tentam dar ânimo a um dos ex-membros da banda, que sofre de depressão severa.

Victor diz que os quatro protagonistas representam os arquétipos do rock, incluindo o artista sonhador que mais tarde se rendeu ao capitalismo e aquele que se gaba de ser grande músico, mas não consegue realizar um trabalho autoral. Para o escritor, o reencontro dos amigos, que acontece nos dias de hoje, se dá num “Brasil que mostra sua cara, cada dia mais assustadora”, como está na orelha do livro. “Nos anos 80, terminava a ditadura e o Brasil parecia decolar para algo novo. Mas, como diz Cazuza, ‘os meus inimigos estão no poder’”.

Roteiros

Além de escritor e publictário, Victor é também roteirista. Está preparando uma série para o grupo Turner (dono de canais como Warner e Space), baseada em um conto de seu livro A Insuportável Família Feliz. "Vou fazer o roteiro do primeiro episódio e eles terão dois anos para decidir se vão ou não desenvolver a série", diz Victor. Além disso, já tem pronto o roteiro de Tonho, longa-metragem a ser dirigido por Bernard Attal (A Coleção Invisível), cineasta francês radicado na Bahia, que assina a criação da história com Victor.



Lançamento no Solar Rio Vermelho (R. Fonte do Boi, 24). Quarta (23), 19h. Preço: R$ 35 (no lançamento) | R$ 40 (nas livrarias e no site literaturacomcafeina.blogspot.com)