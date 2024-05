OPORTUNIDADE

Com salários de até R$ 6 mil, Bahia tem três concursos públicos em aberto; veja vagas

Veja a lista

A prefeitura de Oliveira dos Brejinhos, localizado no centro sul do estado, abriu edital de concurso público no dia 30 de abril. As inscrições tiveram início no último dia 2 e seguem abertas até às 23h59min da próxima segunda-feira (13). A taxa de inscrição está no valor de R$ 120,00 para cargos de Nível Superior e R$ 85,00 para Nível Médio. As candidaturas serão feitas através do site da prefeitura. A avaliação acontece em 9 de Junho de 2024 (domingo).