Em partida de golaços, Vitória vence na estreia da Copinha

O Vitória não se autointitula como uma Fábrica de Talentos à toa. A base do rubro-negro é muito forte e foi com os talentos oriundos de lá que o clube viveu seus momentos mais gloriosos dos seus -quase- 121 anos de história. Técnico do sub-20, Rodrigo Chagas é uma prova viva dessa afirmação. Revelado nas categorias de base do clube, o antigo lateral foi vice-campeão brasileiro pelo clube em 1993 e chegou a defender a seleção brasileira.

Na última sexta-feira (3), os meninos da Toca iniciaram sua jornada na Copa São Paulo de Futebol Júnior e fizeram bonito: aplicaram 3x1 no Serra, do Espírito Santo, e já largam na liderança do Grupo 5 da competição. Rodrigo, Hebert e Alisson marcaram para o Vitória. André descontou para a equipe Capixaba.

O jogo

O Leão dominou a partida do início ao fim. Antes dos 20 minutos, Elivelton cruzou fechado e a bola triscou na trave do goleiro Huan. Quando o ponteiro deu a sua vigésima volta, contudo, o rubro-negro foi fatal. Rodrigo foi mais esperto que a zaga para se antecipar no primeiro pau e escorar de cabeça para fazer 1x0.

O Serra até tentou reagir, mas não foi contundente como Hebert, que deu uma chinelada de fora da área para ampliar o marcador do estádio Zezinho Magalhães (ou Jauzão, para os íntimos).

Na segunda etapa, o time de Rodrigo Chagas abaixou um pouco o ritmo e deu campo para o Serra jogar. O time capixaba até conseguiu diminuir aos 40 minutos com um golaço de bicicleta do zagueiro André. Contudo, o ditado é claro ao afirmar que 'quem ri por último, ri melhor' - e o último sorriso da noite estava tingido de vermelho e preto: aos 45 da segunda etapa, Alisson aproveitou a confusão feita pela zaga do Serra dentro da área e foi fri para limpar a marcação e chutar seco para o fundo do gol.

O resultado deixou o Vitória na liderança do Grupo 5 com 3 pontos, à frente do XV de Jaú no saldo de gols. Os anfitriões do grupo venceram o Guarani por 1x0 na rodada.

O segundo jogo do Vitória é contra o Guarani na próxima segunda-feira (6). A partida acontece no Jauzão, interior de São Paulo, e tem apito inicial marcado para as 20h.

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Fase de grupos – 1ª Rodada

Vitória 3x1 Serra (ES)

Estádio: Estádio Zezinho Magalhães, Jaú (SP);

Vitória: Cabral; Edi Carlos, Jorge Fiúza, Matheus Moraes e Elivelton; Lucas Barreto, Hebert (Édson) e Eduardo Albuquerque (Erivaldo); David (Alisson), Rodrigo (Pedrinho) e Hitalo (Alisson). Técnico: Rodrigo Chagas;

Gols: Rodrigo, aos 23min, e Hebert, aos 45min do 1º tempo; André aos 42min e Alisson aos 45min do 2º tempo;

Arbitragem: Antônio Carlos de Souza, auxiliado por Rodrigo Crosara e Adailton Carlos de Sousa Júnior (trio paulista);

Cartão amarelo: Rodrigo (VIT) e Adriel (SER).

*com supervisão do subeditor Ivan Dias Marques