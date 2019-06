Em recuperação, Fernandinho volta aos treinos na Seleção

O volante Fernandinho voltou aos treinos no gramado neste domingo (23) na reapresentação da seleção brasileira, no CT do São Paulo. O jogador do Manchester City está se recuperando de dores no joelho direito e havia ficado fora da goleada por 5x0 sobre o Peru na Arena Corinthians, no sábado (22), pela rodada final da fase de grupos da Copa América. Neste domingo, ele realizou seu primeiro treinamento com bola juntamente com o restante do elenco.



Na movimentação deste domingo, o defensor participou dos exercícios de aquecimento e depois treinou separadamente do elenco, que fez atividade em campo reduzido.



Fernandinho terá pelo menos mais três treinamentos para confirmar sua evolução. Com isso, ele tem boas chances de atuar na quinta-feira, pelas quartas de final da Copa América. À noite, a delegação viaja para Porto Alegre. O adversário do Brasil ainda não está definido.



A comissão técnica vem acelerando o processo de recuperação de Fernandinho, pois o Brasil terá um importante desfalque para a próxima partida. O volante titular Casemiro recebeu o segundo cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática. Segundo Tite, Fernandinho será o substituto caso se recupere.



O jogador de 34 anos sentiu dores no o joelho ainda no segundo tempo do empate com a Venezuela, na última terça-feira, em Salvador. Nos dias seguintes, ele realizou apenas treinos físicos trabalhos funcionais na academia ao lado dos preparadores físicos.



Se Fernandinho não continuar evoluindo, Tite poderá optar por Allan, do Napoli, que entrou no segundo tempo do jogo com o Peru



Participaram dos treinamentos apenas os reservas e aqueles que não atuaram 90 minutos na goleada de sábado. Os titulares fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do Centro de Treinamento do São Paulo e também acompanharam a partida das oitavas de final do Mundial Feminino entre Brasil e França.



Casemiro será o único desfalque da equipe por suspensão. O zagueiro Thiago Silva e o meia Philippe Coutinho também receberam amarelos na primeira fase, mas os cartões foram zerados para o mata-mata.