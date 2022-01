Em Salvador, Luiza Sonza dança enquanto fãs xingam Bolsonaro

A cantora Luiza Sonza apoiou os fãs que fizeram um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro na madrugada deste sábado (8), durante sua apresentação no Baile da Santinha, em Salvador. Antes de entrar no palco, a cantora postou nos stories do Instagram vídeos dançando ao som do protesto ainda nos bastidores.

Durante o show, numa pausa entre as músicas, os fãs que estavam na plateia começaram a gritar: "Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*". A cantora, que é contrária ao atual presidente, começou a dançar e incentivar à plateia. Um fã gravou o momento. Em seguida, ela segue com o show.

Não é a primeira vez que Luiza expõe suas escolhas políticas um show. O mesmo aconteceu durante uma apresentação dela em Natal no domingo (2). No show da artista no Réveillon Santé o público começou a gritar “fora, Bolsonaro”, estimulado pela própria cantora. Ivete Sangalo também expressou sua opinião a incentivar que a plateia fizesse o protesto durante seu show.