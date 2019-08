Em show, Foo Fighters faz campanha e sugere petição para volta do Oasis

A campanha pela volta do Oasis ganhou mais alguns componentes. Durante show realizado neste domingo (25), no Reading Festival, a banda Foo Fighters sugeriu iniciar uma petição pedindo para que os irmãos Liam e Noel Gallagher façam as pazes e retornem com o grupo que fez sucesso nos anos 90 e 2000.

A ideia surgiu depois que o baterista Taylor Hawkins colocou uma foto de Liam e Noel em sua bateria, antes de realizar a performance de “Under Pressure”, clássico do Queen, cantado por ele nas apresentações da banda.

No momento em que Dave Grohl se encaminhou para tocar a bateria ouviu seu colega dizendo: “Um dia desses nós teremos o Oasis de volta”. “Estamos tentando”, acrescentou Grohl, que rapidamente ouviu Hawkins sgerir. “Vamos assinar uma petição. Todos aqui, ok?”. Então, Grohl perguntou ao público: “Quantas pessoas querem ver o Oasis tocando em um show novamente?”. A plateia se manifestou enlouquecidamente.

Apesar do desejo da banda e de toda uma legião de fãs, parece que o caso é irreversível. Liam já afirmou que é favorável à ideia, mas Noel segue relutante e não perde a oportunidade de cutucar o irmão, que sempre devolve na mesma moeda.

Em 2019, completam 10 anos do fim da banda. Após muitas discussões e brigas - inclusive em cima dos palcos -, em agosto de 2009, Noel Gallagher colocou um ponto final na trajetória dos garotos de Manchester. Ao encerrar o Oasis, o mais velho dos irmãos disse que não aguentaria trabalhar nem mais um dia ao lado de Liam.

Atualmente, ambos seguem suas suas carreiras separados. Liam Gallagher segue em seu projeto solo e deve lançar, ainda neste ano, um novo álbum. Já Noel lidera a banda "Noel Gallagher's High Flying Birds", que atualmente está apostando num estilo diferente do tocado pelo Oasis chamado "cosmic pop".

