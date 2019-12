Em show intimista, Erasmo Carlos se apresenta na Caixa Cultural Salvador

Um Erasmo Carlos do jeito que o baiano nunca viu. Assim é o show Piano & Voz, que ele traz para Salvador este fim de semana. Acompanhado do maestro José Lourenço, o cantor e compositor mostra canções como Gatinha Manhosa, Mulher, É Preciso Saber Viver e Fama de Mau, entre outras.

Em conversa com o CORREIO, o Tremendão foi direto ao ponto: “É mais uma apresentação de forma intimista, um bate-papo informal e musical, do que um show como a gente é acostumado a fazer”.

Com 78 anos de vida e 54 de carreira, o eterno parceiro de Roberto Carlos conta que este projeto tem lhe dado muita satisfação: “As pessoas ficam felizes com esse contato intimista com o artista e eu procuro corresponder, cantando meus sucessos de vários anos e músicas de outros projetos, a exemplo do show O Amor é Isso e Quem Foi que Disse que eu não Canto Samba”.

Com o entusiasmo de um garoto, Erasmo confessa que não sabe viver fora do palco. “Eu sou uma pessoa muito querida em todo o Brasil e, por isso, vivo na estrada. É bom fazer o que a gente gosta. O físico demonstra a idade, mas por dentro sou um menino”.

O músico lançou no ano passado o seu 31º álbum, intitulado Amor é Isso. A música homônima foi escolhida como tema da nova fase de Malhação. Ainda em 2018, Erasmo recebeu em Las Vegas o Prêmio Grammy Latino por Excelência da Língua Portuguesa.

No cinema, ele atuou no filme Paraíso Perdido, no qual viveu o personagem José. E teve sua vida emplacada no longa Minha Fama de Mau, interpretada por Chay Suede. O filme mostra a vida do Tremendão desde sua infância, passando pela Jovem Guarda e pelo estouro artístico.

Nascido no Rio, talvez pouca gente saiba da relação do cantor e compositor com Salvador: “Meus pais são baianos e eu inaugurei a fase carioca da família. Costumava vir muito aqui visitar a família ,inclusive um irmão que já morreu”, revelou. Há dois anos sem visitar a cidade, ele conta que a passagem será bem rápida.

Serviço:

O quê: Erasmo Carlos - show Piano & Voz.

Onde: CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, Centro).

Quando: Sábado (21) às 18h. e domingo (22) às 20h.

Preço: R$ 30 | R$ 15. Vendas a partir das 9h desta sexta-feira (20), na bilheteria da Caixa.