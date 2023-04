Em testamento, Whindersson Nunes destina parte de sua fortuna para ciência

O humorista Whindersson Nunes, de 28 anos, conseguiu agitar as redes sociais nesta segunda-feira (4) após a informação de que ele estaria com o testamento pronto para sua morte.

O famoso já revelou que ficou em depressão profunda após a perda do seu filho, que faleceu após nascimento prematuro em 2022, além das críticas do término com a cantora Luísa Sonza.

Com isso, Whindersson decidiu colocar toda a sua fortuna para a ciência, além da família. Em conversa ao podcast Ciência Sem Fim, no YouTube, o nordestino comentou que fez planos que a ciência use seu dinheiro para encontrar novas descobertas.

"O Whindersson é um dos poucos artistas que eu conheço que está no testamento dele deixar parte do que ele tem para a ciência. Então, assim, é um cara que já está olhando [para o futuro] [e pensando] 'a gente precisa', sabe? A gente precisa resolver’. Acho que ele comprou muito essa ideia de: 'Espera aí, eu quero passar por aqui e saber que tentei resolver algo'", disse o cientista.

A informação do testamento ficou entre as mais comentadas nas redes sociais após Whindersson ter comentado, há alguns dias, que fez uma ligação para o Centro de Valorização da Vida (CVV) para conversar com uma pessoa desconhecida sobre seus problemas.

No Twitter, Windersson contou que conseguiu desabafar, chorar bastante, conversou sobre sua vida e que o bate-papo com uma pessoa que ele nunca viu na vida é libertador.