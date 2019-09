Embasa anuncia falta de água nesta quarta em 16 bairros; veja lista

Moradores de 16 bairros ficarão sem água nesta quarta-feira (25). A informação foi divulgada pela própria Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que é responsável pelo abastecimento.

Segundo a empresa, a interrupção começará às 8h, e será necessária para que sejam realizados serviços de melhoria operacional na rede distribuidora de água. Serão afetados os bairros do Bonfim, Monte Serrat, Calçada, Mares, Roma, Baixa do Fiscal, Uruguai, Jardim Cruzeiro, Joanes, Boa Viagem, Massaranduba, Caminho de Areia, Ribeira, Capelinha, Largo do Tanque e Liberdade.

A previsão da Embasa é que os reparos sejam concluídos no início da noite do mesmo dia, quando o fornecimento de água começará a ser retomado de forma gradativa. Os imóveis que possuírem reservatórios próprios não serão afetados.

Lista de bairros afetados