Empresa de maquininhas reforça logística para o Nordeste com CD em Salvador

A SumUp, companhia de tecnologia e serviços financeiros para micro e pequenos empreendedores, acaba de fechar uma parceria estratégica com a empresa de logística Sequoia, para o uso da infraestrutura de um centro de distribuição em Salvador (BA). O Objetivo é atender com mais rapidez os clientes no Nordeste. O espaço comporta até 150 mil maquininhas para a leitura de cartões.

Os números ajudam a entender a aposta da SumUp na região. A Bahia é responsável por 10% dos negócios da empresa no país e a região Nordeste responde por algo entre 40% e 45%, estima Raquel Velloso, diretora de Operações da empresa. Com o reforço na estrutura de distribuição, os prazos de entrega caem de sete para dois dias úteis nas capitais. Para as demais cidades e no interior, o prazo máximo cairá para cinco dias úteis.

(Foto: Pixabay Licence)

Por enquanto, os prazos de entrega valem apenas para clientes da Bahia, mas até meados de setembro, os estados de Pernambuco e Ceará devem começar a se beneficiar com o acordo. A estimativa é de que, até o fim do ano, todo o Nordeste seja beneficiado pela parceria.

Segundo ela, a escolha de Salvador como base para o atendimento do Nordeste se dá pela relevância do mercado baiano para a empresa e também pelo benefício fiscal da região. “Foi uma decisão em que ganhamos duas vezes, por nos aproximarmos mais de um mercado super relevante para nós e também pela questão fiscal”, explica.

Para Raquel, o foco da empresa nas micro e pequenas empresas é o que explica o volume de negócios na região. “Nós temos muito orgulho de sermos a empresa que atende os micro e pequenos. Com taxas boas a gente consegue chegar onde os nossos concorrentes não vão”, diz. “Costumamos dizer que as nossos clientes são aqueles que costumam dar a vida pelo negócio. É o pequeno salão de beleza, o vendedor de água de coco”, explica.

“Quando um empreendedor decide que vai utilizar uma máquina em seu negócio é porque já percebeu que esta é uma solução essencial para ele. Ou seja, não pode esperar 10 dias. O valor que estamos oferecendo com uma distribuição mais próxima é o de dar agilidade ao processo”, aponta.

A princípio, a SumUp usará o centro de distribuição para despachar maquininhas de cartão. Nas próximas semanas, cartões do SumUp Bank, a conta digital da fintech, também serão armazenados no local e terão seus prazos de entrega otimizados por conta da parceria.

“O acordo com a Sequoia é fundamental para a estratégia de expansão da SumUp. Com ele, aumentamos a nossa competitividade e melhoramos ainda mais a experiência dos nossos clientes no País”, afirma a diretora de Operações.

As outras regiões brasileiras são atendidas pela SumUp por meio de uma parceria logística com a DHL. Neste caso, a fintech usa um centro de distribuição em Louveira (SP) para atender os clientes.

A SumUp é uma companhia global de serviços financeiros. Sua visão é criar um mundo em que os pequenos e microempreendedores possam conquistar o sucesso fazendo o que amam. A SumUp atende mais de 4 milhões de donos de pequenos negócios em mais de 30 mercados na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, com produtos e serviços criados sob medida para o segmento.