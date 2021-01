Empresa investe em sanduiches de frutos do mar com entrega exclusiva à domicílio

Pegue o case de sucesso do Nozu - restaurante de comida japonesa que opera exclusivamente com delivery há mais de cinco anos - junte duas empresárias competentes, adicione o talento do chef Peu Mesquita e está pronta a receita do Mr. Blue, novo empreendimento de Maria Carvalho e Isabel Campos que começou a operar em soft opening, na última quarta-feira (20), na capital baiana.



Especializado em sanduíches de frutos do mar, o Mr.Blue - que também opera apenas com serviço de entrega a domicílio - tem um cardápio enxuto e aposta na paixão dos baianos pelos mariscos. Para quem teve a sorte de experimentar os sandubas criados por Peu Mesquita no curto período em que ele comandou a cozinha do restaurante M´ar, na Bahia Marina, sabe do que estou falando.

Os sanduiches de lagosta e de camarão eram o carro-chefe do cardápio da casa que infelizmente não resistiu à crise da pandemia e encerrou as atividades antes mesmo das autoridades sinalizarem com a reabertura dos restaurantes.

Para nossa sorte, a criatividade do chef para unir pão, salada e frutos do mar, que é inquestionável, pode ser colocada à prova outra vez. E foi o que fiz. No cardápio que ele assina para a nova casa, não inclui - pelo menos por enquanto - o seu famoso sanduba de lagosta que fazia a festa dos frequentadores do restaurante da Marina. O crustáceo está no período de defeso, daí ter ficado fora.

Mas isso não chega a ser um problema. O menu inclui outras opções similares, como é o caso do sanduíche de camarão que traz o crustáceo empanado e crocante na medida certa. Batizado de Mr. Pirata (R$ 44,90), o prato (sim, funciona como uma refeição) vem com salada coleslaw (repolhos roxo e verde, maçã verde e maionese) com os bichinhos acondicionados – com os rabinhos pra fora – no pão de batata. Bonito de ver e delicioso de comer!

(Foto:Leonardo Freire/Divulgação)

Siri catado é a base do hambúrguer Mr. Cascudo

Outra boa pedida é o Mr.Cascudo (R$ 39,90), sanduba originalíssimo, feito com siri catado. O nome pode soar meio esquisitinho, mas posso garantir que é supimpa! Trata-se de um hambúrguer do marisco, preparado com carne prensada, empanada e frita. Este vem acompanhado de alface americana, tomate, cebola roxa e maionese, tudo ajeitadinho no pão de hambúrguer.

Claro que em se tratando de seres marinhos, não podia faltar o peixe. E ele está lá, bonitinho, crocante e todo empanado, deitado também no pão de hambúrguer. Sua importância - sim, ainda estamos falando do peixe -tanto no mar quanto em terra, é tão grande que ganhou o nome de batismo da casa: Mr. Blue (R$ 42,90). Preparado com filé de peixe empanado e frito, envolto em fatias de queijo cheddar e misturado ao molho tártaro.

(Foto:Leonardo Freire/Divulgação)

Peixe vem em duas versões como sanduba e como entrada

E o peixe – ele de novo! - é tão vedete no cardápio da casa que aparece no cardápio em dose dupla: no sanduiche, e como opção de entrada onde carrega o pomposo e internacional nome de Fish & Chips (R$ 39,90). Apresentado em tiras, o filé de peixe, que é também empanado, frito, e temperado com lemon pepper, não é exatamente uma invencionice do chef, mas tá valendo. “Este, na verdade, é uma recriação do tradicional prato da culinária britânica”, explica Mesquita.

(Foto:Leonardo Freite/Divulgação)

O Mr. Capitain tem o polvo cozido como base do recheio do pão

Já tá bom pra você? Espera só até apresentar o capitão do mar. Quer dizer, do barco, sei lá. Estou falando do Mr. Capitain (R$ 54,90), o sanduíche de polvo cozido, envolvido na maionese de páprica defumada, acompanhado de tomate cereja, manjericão e picles de cebola roxa. Tudo ali arrumadinho no pão de batata.

A combinação dos ingredientes é perfeita, o defeito é que, para o” louco do polvo” como eu, esperava um pouco mais do molusco no recheio. Mas, segundo o chef, “todos os sanduíches são padronizados e pesados”. Ou seja, o guloso aqui sempre espera mais! Mesmo assim, “reclamão”, fiquei feliz e satisfeito!

E para arrematar – sim fui além, mas numa opção mais leve, é bom ressaltar – encarei uma opção vegana feita com shimeji. O Mr. Veggie (R$ 35,90) reúne o cogumelo refogado no shoyo, com tomate cereja, queijo parmesão e rúcula, juntos e misturados no pão de sal de hambúrguer. Pra quem adora cogumelos como eu, é uma boa alternativa.

(Foto:Leonardo Freire/Divulgação)

Sanduíche de shimeji é a opção vegana

E se você é daqueles – assim como eu - que não dispensa uma bebidinha na hora de traçar o sanduba, o Mr. Blue oferece várias opções de bebidas. Mas se quiser considerar uma dica, aposte no Kiro, bebida não alcoólica de sabor refrescante e levemente adocicado (switchel), feita com apenas quatro ingredientes: gengibre, mel, água e vinagre de maçã. Vale a pena!



Resumindo: posso até estar enganado, mas a nova casa, que funciona de terça a domingo, das 18h às 23h, tem tudo para trilhar o mesmo caminho do pioneiro e bem sucedido Nozu. Torcendo por isso!

Como pedir:

@mrbluedelivery

Ifood