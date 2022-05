Enel inicia implantação de parque que receberá investimento de R$ 2,5 bilhões

Mais energia

A Enel Green Power Brasil, braço de geração renovável do Grupo Enel no país, iniciou a construção do parque eólico Aroeira, com capacidade instalada de 348 MW. A empresa está investindo cerca de 454 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$2,5 bilhões, no novo projeto eólico, nos municípios de Umburanas, Morro do Chapéu e Ourolândia. “O Brasil possui grande potencial para acelerar ainda mais a participação das fontes eólica e solar no sistema elétrico. Somos atualmente o maior operador eólico e solar e seguiremos desempenhando papel de protagonismo nos investimentos em geração de energia verde no país”, destaca Roberta Bonomi, responsável pela Enel Green Power no Brasil.

Impacto positivo

O parque eólico será composto por 81 aerogeradores e, quando estiver em plena operação, será capaz de gerar mais de 1.800 GWh por ano. Do ponto de vista da sustentabilidade, a produção de energia da usina tem potencial para evitar a emissão de mais de 980 mil toneladas de CO2 na atmosfera anualmente, além de evitar a compra de 345 milhões de metros cúbicos de gás por ano, substituídos por energia renovável produzida no país.

Presença forte

No Brasil, o Grupo Enel possui uma capacidade total instalada renovável de mais de 4,7 GW, dos quais mais de 2,1 GW são de fonte eólica, cerca de 1,2 GW são de fonte solar e cerca de 1,3 GW de hidro. A Enel Green Power®, dentro do Grupo Enel, desenvolve e opera usinas de energia renovável e está presente na Europa, Américas, Ásia, África e Oceania. Líder mundial em energia limpa, com capacidade total de mais de 54 GW e um mix de geração que inclui energia eólica, solar, geotérmica e hidrelétrica, a Enel Green Power está na vanguarda da integração de tecnologias inovadoras em usinas de energia renovável.

Está crescendo

As empresas que fazem parte do Condomínio Bahia Têxtil decidiram investir R$ 1,2 milhão em recursos próprios para bancar a ampliação da estrutura que atualmente conta com uma área de 20 mil metros quadrados, entre o espaço industrial e o comercial. Localizado no bairro do Uruguai, o condomínio é resultado de uma parceria público-privada, unindo Estado, Prefeitura e empresários. Atualmente, possui um faturamento médio mensal de R$ 10 milhões e é responsável pela geração de 800 empregos diretos. “Entre as novidades, teremos uma área para coworking que será construído na área comum high tech já existente, totalmente equipada para atender tanto as demandas das indústrias do condomínio quanto as externas”, destaca Hari Hartmann, presidente do Sindicato dos Vestuários da Bahia (Sindvest) e diretor da Polo Salvador, uma das empresas do complexo.

Andando

Mesmo com o cronograma afetado pela pandemia do novo coronavírus e as chuvas, a Skyrail Bahia informa que a PPP para implantação do VLT segue em andamento. A empresa destaca a topografia dos 24 km do terreno que sofrerá as intervenções, além de mais de 900 sondagens no solo, quase 4.000 vistorias cautelares e o fechamento total com tapumes do trecho entre a Calçada e Paripe, entre outras ações. O contrato do primeiro trecho entre Calçada e Ponte São João já foi assinado e 60% do projeto executivo do trecho entre Calçada e União está concluído.

Base florestal

Estão abertas as inscrições para o VI Congresso Brasileiro de Reflorestamento Ambiental – VI CBRA que a Associação Baiana de Empresas de Base Florestal (ABAF), o Centro de Desenvolvimento do Agronegócio (CEDAGRO/ES) e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) realizam de 03 a 05 de agosto de 2022, em Salvador e online. Inscrições e informações em reflorestamentoambiental.com.br.

Inscrições abertas

A Ocyan, está com inscrições abertas para seu novo programa de aceleração de startups, o Booster,. O objetivo é impulsionar projetos ainda em estágio de validação. O foco neste primeiro ano será em cleantechs que tenham soluções conectadas a temas como o ar e meio ambiente, eficiência energética, armazenamento de energia e energia limpa. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 10 de junho no site www.ocyanwaves.com.