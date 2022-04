Entenda a história do cubo polêmico que irritou moradores do Santo Antônio

No último aniversário Salvador este ano, em 29 de março, a capital baiana ganhou um presente inusitado: um monumento em formato de cubo, feito de aço inox e com o símbolo do Rotary Clube, que foi instalado na Praça e Largo do Santo Antônio Além do Carmo, dando origem a uma polêmica no bairro, já que o local é tombado pela Unesco desde 1984. Na semana seguinte à inauguração, a construção foi alvo de uma intervenção que, com uma plotagem, a transformou em um dado.

Para quem mora e usufrui dos espaços de lazer da região, a maior crítica ao “presente de grego” é a falta de conexão entre o Rotary e o Santo Antônio. “De repente aparece esse monumento homenageando uma instituição que não tem nenhuma relação com o bairro e uma estética desconectada do conjunto histórico em que foi inserido”, diz a jornalista Débora Didonê.

Ela, que vive desde de 2018 no bairro, conta que recebeu a notícia da instalação através de um grupo de moradores no WhatsApp. A comunidade local não foi avisada sobre o monumento e para muitas pessoas que passam pela praça, a estrutura é um mistério. A única coisa que a identifica, para além da marca da associação internacional, é uma placa com os dizeres “Marco comemorativo dos 90 anos do Rotary da Bahia em homenagem aos rotarianos mundiais”.

Com a polêmica conseguindo espaço na mídia, até uma hashtag sugerindo que a estrutura é um Ovini - objeto voador não identificado -, foi ganhando força nas redes sociais. Mas afinal, quem são os rotarianos e o que o Carmo, atualmente um dos bairros mais queridos da juventude baiana, tem a ver com isso?

Fundado nos idos anos de 1905 nos Estados Unidos, o Rotary Club é uma rede de líderes comunitários, que tem como objetivo declarado unir voluntários para a prestação de serviços humanitários em nível internacional. Entre os mais jovens, a instituição é conhecida pela promoção de intercâmbios para pessoas entre 15 e 19 anos.

Mas o que, em teoria, justificaria a estrutura de aço no local é a participação do Rotary na instalação do Museu do Mar Aleixo Belov, situado em frente à praça. Segundo a prefeitura, a obra foi um presente da entidade à capital baiana. A gestão também lembra que a instituição realiza “diversas ações de ajuda humanitária aos soteropolitanos [...] em projetos nas áreas de saúde, educação, assistência social e lazer”.

O museu é uma homenagem ao navegador ucraniano e radicado na Bahia. Com 78 anos, Aleixo Belov já deu três voltas ao mundo pelo mar e é ele próprio membro do Rotary Club. A prefeitura ressalta, em nota, que não recebeu nenhum tipo de queixa da população sobre o feito.

Instalação não autorizada

No entanto, para alguns moradores, a marca da instituição num local público e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), significa uma única coisa: propaganda. O arquiteto e morador há 22 do local, Will Marx, questiona a instalação no local. “O Rotary tem ações pelo mundo, no Brasil e na Bahia, mas e no bairro? O que já foi feito para merecer fincar sua bandeira na praça?", diz. Ainda segundo ele, grande parte dos moradores desconhecem o trabalho da entidade.

O superintendente do Iphan na Bahia, Bruno Tavares, afirma que a intervenção de instalação do monumento não foi autorizada pelo órgão e que será realizada uma fiscalização no local. Os responsáveis pela instalação serão notificados após a ação. “Nós solicitamos brevidade à área técnica. Não podemos precisar a data, mas seguramente ocorrerá durante a próxima semana”, acrescenta o superintendente.

A Praça e Largo de Santo Antônio Além do Carmo, por integrarem o Centro Histórico de Salvador, é tombado como patrimônio histórico pelo Iphan desde 1984. Em 5 de dezembro do ano seguinte, foi considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Um dos mais ricos conjuntos de origem portuguesa, o local tem valor pela arquitetura, paisagem e urbanismo.

Intervenção ou vandalismo?

Ninguém sabe ao certo quem foi responsável pelo feito, mas no dia 6 de março, uma quarta-feira, a tal estrutura foi modificada. Com uma plotagem adesivada, o monumento que leva o símbolo do Rotary, virou um dado. A intervenção não durou muito tempo, no dia seguinte a plotagem já havia sido retirada e o cubo, sem danos permanentes, voltou ao que era.

Incomodados com a homenagem, moradores transformaram cubo em um dado (Foto: Will Marx)

Em nota conjunta, a Prefeitura e o Rotary classificaram o ato de vandalismo. Para grande parte das pessoas que passeavam no local durante o fim de tarde de quinta-feira (14), a intervenção não deveria ser considerada como tal. Para a técnica de enfermagem Fernanda Lacerda, que assistia ao filho brincar na praça, toda a polêmica é uma grande “besteira”. Ela não havia nem reparado na estrutura, que fica instalada num canto da praça.

“Para mim não altera em nada aquilo estar ali. Mas não acho que tenha sido vandalismo, apesar de que ninguém tem autorização para mexer no que colocaram ali. Enfim, acho que é tudo uma bobagem”, diz ela que mora próximo ao largo. O projetista e morador há doze anos do Santo Antônio, Marcelo Moraes, soube da instalação do monumento através da repercussão da plotagem na mídia.

Ele conta que não vê grandes problemas no monumento, mas também defende a intervenção do suposto morador do local. “Ao meu ver não tem problema nenhum, inclusive ficou até bonito, acho que não destoou muito. Mas toda forma de arte é válida”, destaca.

Já Milena Carla, que se preparava para tocar instrumentos com amigos no local questionou o porquê de o monumento não ter sido colocado dentro do museu, já que está ligado a ele e não à praça. “Fica parecendo que é para mostrar que eles estão aqui, uma forma de publicidade”, diz.

Um turista que mora em Brasília e se identificou apenas como Débora, fez duras críticas ao monumento. Em passagem de Salvador durante o feriado, ela veio visitar a filha que mora na capital e não gostou nada da estrutura no local. “Além de ser a privatização de um espaço público, é muito feio que destoa do lugar [...] Espero que vença o lado que quer destruir”, afirma.

A reportagem procurou o Rotary Clube, que não quis se pronunciar sobre o caso. Aos moradores mais incomodados, resta esperar que o Iphan realize alguma ação em relação ao cubo. Alguns, entretanto, não descartam a possibilidade de novas intervenções feitas por moradores no local, é o caso de Will Marx. “Os artistas ferozes podem fazer algo que seja mais difícil de tirar”, especula.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela.