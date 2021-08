Entenda a treta entre Paolla Oliveira, Tiago Leifert e André Marques 

A atriz Paolla Oliveira não gostou muito dos comentários feitos pelo apresentador do Super Dança dos Famosos, Tiago Leifert, e pelo jurado de sua apresentação de funk, André Marques.

Paolla não ficou quieta e afirmou que ficou surpresa com a repercussão de sua apresentação. “André Marques e Tiago Leifert fizeram comentários que não foram legais, do tipo ‘fiquei com calor’ e ‘que dança foi essa'”, afirmou.

Ela levou o público à loucura dançando o hit Rainha da Favela, de Ludmilla. O público se surpreendeu, e André Marques afirmou que “deu uma suada” e que o ar “ficou quente” com a dança.

Apesar de não ter gostado muito dos comentários, Paolla afirmou que o que se sobressaiu foram os comentários positivos, em especial das juradas convidadas. “A Fabiana Karla, por exemplo, chamou minha ‘raba’ de maravilhosa, nas palavras dela”, afirmou em entrevista ao caderno Ela, do jornal O Globo.

Veja a apresentação de Paolla no dia do funk carioca: