'Entramos em uma situação delicada', diz Clayson após derrota

A cada rodada que passa a situação do Bahia no Campeonato Brasileiro fica mais complicada. Na noite deste sábado (12), o tricolor voltou a ser derrotado pela Série A ao cair diante do Palmeiras, por 3x0, no Allianz Parque, em São Paulo.

Na visão do atacante Clayson, que entrou no segundo tempo, faltou atenção para o tricolor. Ele admitiu que o Bahia está entrando em um momento delicado, mas afirmou que o elenco é capaz de reagir.

"Faltou atenção, mais uma vez tomamos um gol no começo da partida, falta entrar ligado para depois conseguir igualar o jogo, não pode tomar gols assim", disse ele.

"Acho que a gente tem um elenco para trabalhar e rodar. Viemos aqui fazer um bom trabalho, sabemos que o brasileiro é importante, estamos entrando em uma situação delicada. Mas agora é virar a chave, tem um jogo difícil na Argentina, é tirar motivação de dentro e voltar de lá classificado", continuou.

Com 28 pontos, o Bahia está na 14ª colocação, do Brasileirão, mas pode perder mais duas posições no complemento da rodada. No cenário mais caótico, a distância do tricolor para o Z4 pode cair de 4 para apenas um ponto.