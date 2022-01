Entrevista de emprego: sete passos para responder bem sobre pontos fracos

As questões sobre os pontos fracos são recorrentes nas entrevistas de emprego e respondem pelas maiores inseguranças dos candidatos que ficam apreensivos, afinal, as respostas podem ser mal interpretadas comprometendo a tão desejada vaga. O Correio ouviu um time de recrutadores que reuniram conselhos importantes para ajudar os candidatos nesse momento.

Sócia fundadora da plataforma de empregabilidade Tage, Denise Asnis reconhece que embora perguntas como “Quais são suas fraquezas?” sejam difíceis de responder, essa é uma oportunidade de mostrar ao recrutador o conhecimento sobre o comportamento, valores e crenças pessoais e como o candidato lida com as adversidades da vida. “Mostrar que você tem consciência sobre as suas, dará uma noção clara de que está aberto a se desenvolver com o tempo”, sugere.

Denise Asnis salienta que as perguntas sobre os pontos fracos possuem a finalidade de descobrir como a pessoa candidata lida com as adversidades (Foto: Divulgação)

A coordenadora de projetos de recrutamento e seleção da Matchbox Patrícia Garcia afirma que não há problema algum em demonstrar vulnerabilidade, inclusive, faz parte do processo de autoconhecimento. “O importante aqui está em como a pessoa lida com esses pontos de desenvolvimento e que mudanças busca para mudar um determinado cenário. Por exemplo, tenho dificuldades em falar em público, porém estou fazendo um curso de oratória e me conectando mais com as pessoas para evoluir neste ponto”, explica.

Boa impressão

Denise lembra que, geralmente, os candidatos acham que precisam causar as melhores impressões e, portanto, só devem falar sobre as qualidades pessoais. “Os entrevistadores estão à procura de pessoas que tenham aderência a valores e características das vagas e para tal, quanto mais conhecem as pessoas, mais eficiência no processo seletivo irão conseguir. Por isto, será quase certo que perguntas sobre seus pontos fortes estarão seguidas de “E quais são seus pontos a desenvolver?”, completa, lembrando que os recrutadores querem descobrir como o candidato à vaga lidará com as adversidades.

Patrícia Garcia lembra que demonstrar vulnerabilidade não é um problema desde que a pessoa esteja também buscando uma forma de superar as dificuldades (Foto: Divulgação)

A representante da Matchbox afirma que em situações como essas, é imprescindível que a pessoa candidata não deixe de trazer pontos de desenvolvimento por medo ou receio de se mostrar vulnerável. “É importante ser genuíno, sincero e transparente para permitir que a empresa conheça você em sua essência, afinal, é a partir de perguntas de como essas que as pessoas recrutadoras conseguem obter uma análise das competências comportamentais requeridas para a posição”, complementa Patrícia Garcia.

A gerente de empregabilidade da PreparaTodos Cecília Barçante salienta que, no momento desses questionamento, o candidato não use respostas prontas ou minta sobre determinada característica ou ponto fraco. “É imprescindível que o candidato tenha consciência sobre quem ele é e onde quer chegar para trilhar um caminho de sucesso”, garante.

Cecília Barçante destaca a importância do auto conhecimento para melhorar o que ainda precisar ser aprimorado (Foto: Divulgação)

Para tanto, Cecília destaca o papel do autoconhecimento, pois permite que o candidato descubra quais são as suas qualidades, capacidades e pontos que podem ser melhorados. “Com essa compreensão sobre si, além de ter mais segurança e assertividade sobre si, o candidato também consegue identificar onde ele está, onde quer chegar e quais são os caminhos para atingir o objetivo final”, sugere.

Desbravando a entrevista em 7 passos

• Estude sobre a empresa e a posição desejada.

• Faça perguntas, demonstre energia e empolgação.

• Transparência (nem sempre a posição está de acordo com a nossa expectativa de carreira, e é importante que você sinalize a pessoa recrutadora sobre o que você espera para o futuro).

• Conecte os seus valores e expectativas profissionais com a cultura da empresa e a posição (caso a vaga realmente esteja de acordo com as suas expectativas, tente conectar no momento da entrevista com pontos da empresa).

• Autoconhecimento (é importante ir para uma entrevista com os objetivos claros do que você quer para a sua carreira, assim você consegue explicar com propriedade e também transmitir segurança).

• Controle do nervosismo (às vezes, o nervosismo inibe as pessoas candidatas de falarem e se posicionarem. Treine a sua fala em vídeo ou com alguém).

• Estude e se prepare (explore a sua trajetória profissional. Caso seja uma posição de estágio, é interessante que a pessoa candidata traga projetos, experiências complementares, empresa júnior, trabalhos voluntários. Qualquer atividade ou projeto é super valido para esse momento).

(Fonte: @carreirasmatchbox)