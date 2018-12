Entrou água na praia! Salvador terá chuvas neste domingo (9) e segunda (10)

O domingo (09) começou chuvoso em Salvador. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal) a previsão é que hoje e segunda-feira (10) tenha ocorrência de chuvas fracas a moderadas, uma vez que a Zona de Convergência Atlântico Sul, que promove o aumento da nebulosidade, efeito que volta a atuar em Salvador.

Com isso, há risco para alagamentos ou deslizamentos de terra. As informações são do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Codesal).

A chegada da chuva, que estava prometida desde a última quinta-feira (06), jogou água nos planos da estudante Marcela Santos. Moradora da Pituba ela iria passear de escuna com o grupo de amigos da faculdade.

"Eu tinha um passeio de escuna para hoje. Iríamos sair 7h para a Ilha dos Frades e Botelho. Mas, já de madrugada começamos a nos desmobilizar. Ficamos com medo de enfrentar a chuva no mar. Mudamos a comemoração e vamos fazer um churrasco no salão de festas do meu prédio", lamenta futura advogada.



As equipes da Defesa Civil estão de prontidão em plantão 24 h, atendendo as demandas da população por meio do telefone gratuito 199.