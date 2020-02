Equipes da F-1 definem calendário de lançamentos dos novos carros

As equipes de Fórmula 1 definiram o calendário de lançamento dos novos carros, para a temporada 2020. O último time a confirmar a data da apresentação do seu novo modelo foi a Red Bull, nesta segunda-feira (3). Os carros serão exibidos ao público e à imprensa entre os dias 11 e 19 deste mês, antes da primeira bateria de testes da pré-temporada.

A primeira a apresentar seu novo modelo é a Ferrari, no dia 11, em um teatro, na cidade italiana de Reggio Emilia. No dia seguinte, Red Bull e Renault vão exibir seus bólidos para 2020. O time austríaco fará a apresentação em sua fábrica, em Milton Keynes, na Inglaterra. A Renault apontou apenas que será na França, sem indicar a cidade.

No dia 13, será a vez da McLaren, em Woking. Um dia depois, haverá dupla lançamento. A Toro Rosso, rebatizada de AlphaTauri, divulgará seu carro em Salzburg, na Áustria. Em Silverstone, a poderosa Mercedes vai lançar o modelo a ser pilotado por Lewis Hamilton na nova temporada.

Racing Point e Williams apresentarão seus modelos 2020 no dia 17, em Mondsee, na Áustria, e Grove, na Inglaterra, respectivamente. Dois dias depois, o mesmo farão Haas e Alfa Romeo, ambas em Barcelona. As duas equipes vão aproveitar a proximidade dos primeiros testes para lançar o carro diretamente na cidade espanhola.

Barcelona vai sediar as duas baterias de testes da pré-temporada Neste ano, cada bateria contará com apenas três dias, em vez de quatro, como ocorria nas últimas temporadas. A primeira série de atividades no Circuito da Catalunha será entre 19 e 21. Uma semana depois, os testes serão realizados entre 26 e 28.

A nova temporada da Fórmula 1 terá início novamente com o GP da Austrália, no dia 15 de março, em Melbourne.