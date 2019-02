'Errei sim, manchei o teu nome', cita Loreto após boatos de traição

O ator José Loreto se pronunciou pela primeira vez após a separação da atriz Débora Nascimento, e boatos de que havia traído a esposa. Em uma mensagem no Instagram, ele citou a música de Dalva de Oliveira 'Errei, Sim', e pediu desculpas à Débora.

"Te dei motivos, indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis", escreveu o ator. Mas, apesar dos boatos de traição, ele garante que nada aconteceu. "Apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu. Sei que é difícil de acreditar, mas nem sempre a verdade é translúcida", completou.

No fim da mensagem, ele diz que pede ao universo que tenha uma nova chance para retomar o relacionamento. "Peço ao universo que me ajude a te reconquistar, meu amor", finalizou.

A mensagem foi publicada no final da noite desta quarta-feira (20) e tem mais de 300 mil curtidas. Alguns artistas postaram mensagens de apoio ao ator. Alguns seguidores, no entanto, o criticaram.

"Quem nunca errou, pode um dia errar. Que Deus te recoloque no caminho certo", escreveu Eri Johnson. "Quem nunca errou na vida? Somos humanos torço por vocês, que dê tudo certo, vocês são um casal lindo", disse Paula Burlamaqui, na postagem.

"Você não manchou o nome da @debranascimento de forma alguma. Você manchou somente o seu nome @joseloreto", alfinetou uma seguidora. "Você devia era pedir desculpa pra quem tá levando paulada no seu lugar bonitão", disse outro.

Separação

O fim do casamento de três anos do casamento dos atores foi anunciada no fim de semana, pelo colunista Leo Dias. Segundo o colunista, Débora "colocou o ator para fora de casa depois de descobrir que foi traída".

Apontada como a pivô da separação, Marina Ruy Barbosa disse ao colunista Leo Dias que atualmente está fazendo um par romântico com José Loreto na novela Sétimo Guardião e, por isso, as pessoas "podem fazer especulações". "Nós nos tornamos muito amigos, por quem tenho muito carinho, o que me deixa ainda mais triste em relação a isso tudo”, lamentou Marina.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Na postagem em que aparece beijando Loreto em uma cena da novela, a atriz fez mais um desabafo: "Apontada por fofoqueiros da internet, que devem assistir muita televisão e pelo visto a novela. Eu amo meu marido e sou muito feliz no casamento e nunca teria NADA com o @joseloreto além de uma parceria profissional. Completamente infundado tudo isso".

Por meio de sua equipe, porém, o ator negou os rumores da infidelidade. "José Loreto nega traição e pede compreensão e respeito à privacidade de sua família neste momento", disse o comunicado oficial. Já a assessoria de Débora confirma confirmou a separação e pediu "a compreensão de todos os fãs e amigos da imprensa nesse momento”.

Na segunda-feira, após os rumores de que uma traição levou ao fim do casamento de Loreto e do nome de Marina ser envolvido no caso, o clima na gravação foi muito pesado. Marina e Loreto gravaram juntos o dia todo, mesmo em meio ao ambiente ruim.

Em um intervalo, os dois aproveitaram para conversar a sós, de portas fechadas - uma conversa séria, não apenas um bate-papo, diz o jornal, que cita fontes na equipe da novela.

Na terça, houve novamente gravação. O elenco foi liberado mais cedo para participar de uma festinha da novela em Curicica, mas nem Marina nem Loreto foram.