Espaço Kids promove atividades recreativas no Afro Fashion Day

Pensado especialmente para os pequenos de 3 a 12 anos, o Espaço Kids é a grande novidade do Afro Fashion Day 2019.

Sediado no Largo do Cruzeiro de São Francisco, o espaço é liderado pela empresária e designer de moda Najara Black, que promete uma série de atividades lúdicas através do Clubinho da Tia Lalala. Entre as atrações, brincadeiras, pintura de símbolos africanos, amarração de turbantes, apresentações de dança e rap cantado por crianças.

“Por muito tempo, os negros sofreram uma negação estética, e agora, nós que já passamos por isso, estamos preparando as crianças para se amarem desde cedo. É essencial um evento dessa dimensão se propor a isso”, afirma Najara, que ressalta o caráter transformador de valores como a empatia, a inclusão e o respeito às diferenças.

O Afro Fashion Day é uma realização do jornal Correio, com o patrocínio do Salvador Shopping, apoio institucional da Saltur, Vem Pro Centro, Pelourinho Dia & Noite e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio Instituto ACM e Salvador Bahia Airport e parceria Sebrae, Melissa, Vizzano e Imaginarte.