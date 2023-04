‘Especial LED’ reúne artistas em um show pela educação

O ‘Especial LED’ levará para o horário nobre da TV Globo nove histórias de brasileiros que estão mudando a realidade da educação nas diferentes regiões do país.

Comandado por Regina Casé, o ‘Especial LED’ vai ao ar nesta quarta-feira (26) logo após ‘Travessia’, com artistas representando os nove projetos finalistas: Dira Paes, Tukumã Pataxó, Aline Midlej, Jeniffer Nascimento, Ícaro Silva, Maju Coutinho, Tiago Abravanel, Fabiana Karla, Alex Escobar e Fernanda Paes Leme. Juntos, eles defendem as propostas e ideias para um júri também estrelado, formado por Marcelo Adnet, Pedro Bial, Taís Araújo e KondZila e pelos especialistas em educação Wesla Monteiro e Katia Smole.

“Vamos conhecer histórias revolucionárias na área da educação e nos emocionar com os relatos de gente que está fazendo pequenas grandes revoluções pelo Brasil”, afirma Aline Midlej, madrinha de um dos projetos finalistas.



Mas as grandes estrelas da noite são os projetos que estão revolucionando a educação de norte a sul do país: ‘Educar Nestante’; ‘Rebbú’; ‘Instituto Recomeçar’; ‘Educação Antirracista’; ‘Distante Sim, Desconectado Não’; Práticas de campo: sonhos e possibilidades’; ‘Células Motivadoras’, ‘Salvaguarda’ e ‘Jovens Líderes pela Paz’. Eles fazem parte de três categorias, “Empreendedor/ Organização Social”, “Educadores” e “Estudantes”. Em cada uma, duas iniciativas saem vencedoras e dividem o prêmio total de R$ 1,2 milhão.

O Prêmio LED é parte do Movimento LED – Luz na Educação, uma iniciativa Globo e Fundação Roberto Marinho que reconhece práticas inovadoras no setor e que, em dois anos de existência, já distribuiu R$ 3 milhões para iniciativas educacionais no Brasil. Além do recurso financeiro, os selecionados do ‘Especial LED’ levam para casa um troféu do artista plástico paulista Ciro Shu, que buscou simbologias para representar a luz através de fragmentos, reaproveitando insumos e objeto que seriam descartados, para recontar histórias.



Na 1ª edição do ‘Especial LED’, exibida em 2022 na TV Globo, iniciativas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Paraíba se tornaram conhecidas do grande público. O programa está disponível no Globoplay. Os vencedores e finalistas se tornaram Embaixadores do LED e as metodologias dos seus trabalhos inovadores podem ser conhecidas através do site.

O programa vai ao ar na semana em que se comemora o Dia Mundial da Educação (28 de abril), reiterando o compromisso histórico da Globo com o tema, um dos compromissos da Jornada ESG da empresa.

Conheça abaixo os nove super finalistas do Prêmio LED:

Categoria “Empreendedor/ Organização Social”

Educar Nestante (Piauí). Madrinha: Aline Midlej

Liderado pelo professor Jessé Barbosa da Silva, o Nestante atua, desde 2011, com profissionalização de jovens de comunidades rurais e da periferia em comunicação social e novas tecnologias. Já formou mais de 800 alunos.



Instituto Recomeçar (Poá, grande São Paulo). Padrinho: Alex Escobar

Egresso do sistema penitenciário, Leonardo Moraes Precioso criou o Instituto Recomeçar para reinserir ex-detentos no mercado de trabalho e no ensino formal.



Rebbú (Manaus). Madrinha: Fernanda Paes Leme

Juliana Gonçalves e Emile Gomes desejam eliminar a pobreza menstrual no Norte e Nordeste do Brasil de forma sustentável, fabricando absorventes ecológicos. Através da esquete ‘Programa da FEPA’, as jovens contam como promovem geração de renda a partir da confecção de absorventes reutilizáveis sustentáveis em oficinas locais.



Categoria “Educadores”



Educação Antirracista (Bahia). Madrinha: Jeniffer Nascimento

Liderado pela professora Vitalina Silva, que conta que a educação antirracista precisa acontecer com urgência em todas as escolas do país, trazendo os aspectos positivos da história do povo preto no mundo.



Distante Sim, Desconectados Não! (Pernambuco). Padrinhos: Ícaro Silva e sua mãe, Josefa Maria do Espírito Santo Silva

Liderado pela professora Elineide Alves, de Cabrobó, Pernambuco, o projeto alfabetiza mães de estudantes e melhora a qualidade de vida das famílias através da educação.



Prática de campo: sonhos e possibilidades (Barreirinha, Amazonas). Padrinhos: Dira Paes e o influenciador indígena Tukumã Pataxó

Iniciativa coordenada pelo professor Rosenilson Souza da Gama, o projeto contribui com o desempenho e a aprendizagem dos alunos não indígenas e indígenas da etnia Sateré Mawé, respeitando toda ancestralidade e originalidade do povo.



Categoria “Estudantes”



Salvaguarda (Ribeirão Preto, São Paulo). Padrinhos: Tiago Abravanel e Evelyn Castro

Criado pelo estudante de medicina Vinícius de Andrade, o projeto tem o objetivo de auxiliar estudantes do Ensino Médio da rede pública na escolha de uma profissão.



Jovens Líderes pela Paz (Distrito Federal). Madrinha: Maju Coutinho

Liderada por Eduardo Vasconcelos Goyanna e as gêmeas Isabela e Isadora Rodrigues, o projeto foi implementado em parceria com a Comissão de Urgência pela Paz nas Escolas do Governo do DF, com o intuito de reduzir a violência escolar, assunto tão debatidos nos dias atuais.



Células Motivadoras – Conectando-se com o futuro (Cariri, Ceará). Madrinha: Fabiana Karla’

Liderado por Maria Alicy e Liliane, o projeto incentiva estudantes a voltarem para escola, diminuindo a evasão escolar.