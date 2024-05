SOLIDARIEDADE

Sandy esgota ingressos em menos de um dia e doará renda para RS

As apresentações acontecerão nos dia 15 e 16 de junho, em São Paulo

Da Redação

Publicado em 19 de maio de 2024 às 15:53

Sandy Crédito: Stephanie Rodrigues/TV Globo

Os ingressos para dois shows da cantora Sandy, que serão realizados em São Paulo, nos dias 15 e 16 de junho, esgotaram em menos de 24 horas. As apresentações acontecerão no espaço Unimed e toda a renda será revertida para em prol do Rio Grande do Sul.

A decisão de doar 100% da renda com dos shows foi anunciada pela artista em seu perfil no Instagram. "Estou passando aqui para me unir a estes milhares, milhões de corações espremidos com tanta tristeza com esta devastação no Rio Grande do Sul. Eu já ajudei, fiz algumas doações, divulguei algumas maneiras de ajudar, mas senti que eu precisava e podia fazer mais", disse a cantora.

Sandy disse também que fará uma pausa dos palcos, mas antes disso queria se despedir melhor do público. Por isso, resolveu ressignificar este momento.