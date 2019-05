Esperando menina, Fernanda Lima exibe barrigão de grávida

A apresentadora e modelo Fernanda Lima mostrou o barrigão de grávida em um clique inusitado. De baixo para cima, o registro mostra a tatuagem de rosa da loira na barriga à mostra. Aos 41 anos, Fernanda espera uma menina, terceiro filho com Rodrigo Hilbert. Os dois são pais dos gêmeos Francisco e João, de 11 anos, e anunciaram em abril que esperavam mais uma criança.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Fernanda esclareceu boatos recentes de que iria voltar a apresentar o Amor & Sexo mesmo grávida. "É lamentável que em tempos tão sombrios eu tenha que desmentir algumas nota de imprensa e suas fontes equivocadas. Antes que essas bobagens se propaguem, esclareço que não haverá gravação de Amor & Sexo este ano", diz o início do texto.

"Estou absolutamente imersa em minha gravidez e não conseguiríamos criar uma nova temporada a tempo do bebê nascer. Em nome do respeito que tanto defendo no programa e contra a 'polêmica' difamatória, quero deixar claro a todxs que me acompanham que, toda e qualquer notícia relacionada ao meu trabalho será divulgada aqui no meu Instagram ou pela própria emissora. Muito amor para todos vocês", finaliza.

Na foto, muitos elogios. "Belíssima", "Maravilhosa", "Mamãe linda", escreveram os fãs nos comentários.