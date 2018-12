Espetáculo americano impressiona com cenário feito de luz

Em um cenário completamente escuro, objetos cobertos de luzes ganham vida e criam uma ilusão de ótica cheia de cores no palco. Constelações, pássaros voando e outros elementos cênicos aparecem de forma mágica e é exatamente isso o que o público vai encontrar no espetáculo Um Natal Eletrizante, da companhia americana Lightwire Theater, em cartaz no Teatro Castro Alves, nesta sábado (8) e domingo (9).

Ou quase isso. Afinal, qualquer tentativa de descrever o que acontece na apresentação da companhia semifinalista do programa America´s Got Talent 2012 não chega perto da experiência real. “É um espetáculo que visualmente cria um impacto. Não tem uma foto que traduza a experiência de assistir ao vivo e a cores”, garante o diretor executivo do espetáculo no Brasil, Steffen Dauelsberg, 57 anos.

Antes de decidir trazer o espetáculo para o país, onde passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, Steffen conheceu a companhia como espectador. “Foi uma surpresa. Na hora em que estava assistindo veio a curiosidade de entender como essa história acontecia. E o legal é que no final do espetáculo eles revelam a ‘magiquinha’, que não vou revelar para você”, diz rindo.

Poético, visual e dedicado a todos os públicos, Um Natal Eletrizante cria efeitos a partir de fitas luminescentes para contar a história de um passarinho chamado Max. Migrando para o Sul, o pequeno animal se perde da família e vai parar no Norte, enfrentando uma árdua aventura de volta para casa. Tudo isso ao som de clássicos natalinos, incluindo músicas de Nat King Cole (1919-1965), Tchaikovsky (1840-1893) e Mariah Carey.

Companhia Lightwire Theater apresenta o espetáculo Um Natal Eletrizante (Foto: Dallas News/Divulgação)

“As histórias que realmente amo são as que nós chamamos de ‘under dog’: alguém que supostamente não teria sucesso, mas tem porque conta com um grupo de amigos que têm habilidades únicas e faz um trabalho em equipe”, explica a co-fundadora da companhia Lightwire Theater, Eleanor Carney. “Essa é uma história de perda e separação e esperançosa redenção”, completa.

Ou seja, quem ficou curioso tem três chances neste fim de semana, quando a turnê que já passou por lugares como Estados Unidos, Hong Kong, Canadá, China e Europa encerra sua passagem pelo Brasil. “É muito impactante. Além disso, traz uma mensagem de paz, de união, de fraternidade do próprio Natal. É importante trazer um pouquinho de tranquilidade e serenidade nessa vida corrida”, finaliza o diretor executivo Steffen Dauelsberg.

Serviço

Onde: Teatro Castro Alves (Campo Grande | 3003-0595)

Quando: Sábado (8), às 16h e 20h, e domingo (9), às 16h

Ingresso: R$ 100 | R$ 50 (filas A-P), R$ 80 | R$ 40 (Q a Z) e R$ 50 | R$ 25 (Z1 a Z11)

Vendas: no local, nos SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista ou pelo site: www.ingressorapido.com.br.