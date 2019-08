Espetáculo dirigido por Paula Lice estreia no Teatro Vila Velha

Estreia nesta segunda (5), no Teatro Vila Velha, às 20h, o espetáculo Treva ou Os Princípios da Higiene Funcional. Essa é a terceira montagem do Projeto 3 e Pronto, onde os diretores recebem o texto e precisam montar uma peça em três semanas.

A edição de 2019 é marcada pelo texto da dramaturgia contemporânea e é dirigido pela baiana Paula Lice, que coloca em cena as atrizes Amanda Lima, Clara Romariz, Luisa Vietra e Mônica Santana para se revezarem no papel da única personagem da peça.

O texto escolhido é da portuguesa Sabrina D. Marques e faz uma reflexão sobre as estruturas de poder, racionalidade, equilíbrio e sanidade na sociedade. Segundo Paula, o texto aponta para as violências que as pessoas com algum tipo de diagnóstico psíquico ou psiquiátrico passam na família e no sistema médico e como a sociedade as trata. “É sobre pensar sobre essas pessoas que não respondem com eficiência ao que a sociedade demanda”, diz a diretora.

Serviço

O quê: Treva ou Os Princípios da Higiene Funcional

Onde: Teatro Vila Velha (Passeio Público)

Quando: De segunda a quarta, até o dia 22. Às 20h

Ingresso: R$ 30 | R$ 15