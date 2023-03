Rafaela Vasconcelos e a mãe dela, Maria Socorro de Vasconcelos, foram mortas a tiros nesta sexta-feira, 24, no município de Morrinhos, no interior do Ceará.

Rafaela era advogada e esposa de um tenente-coronel da Polícia Militar. As duas vítimas morreram no local. Não há informações sobre as circunstâncias do crime.