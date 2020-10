Estação esportiva com mais de 2,5 mil m² é inaugurada em Salvador

Ainda não há previsão de quando o esporte vai voltar a respirar aliviado nessa pandemia, mas Salvador já está se preparando para a volta, ainda que seja a volta de um novo normal. Nesta sexta-feira (2), foi inaugurado a Estação Cidadania Salvador que vai incentivar a iniciação esportiva na cidade, além de estimular o desenvolvimento de competidores de alto rendimento, no bairro de São Marcos.

A Estação é um espaço de 2.500 metros quadrados que tem ginásio poliesportivo, com arquibancada para até 181 pessoas, setor de administração, sala para professores e técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, academia, banheiros, copa e depósito. O investimento foi de R$ 3,8 milhões, sendo R$ 3 milhões do Governo Federal e cerca de R$ 800 mil do Município.

O prefeito ACM Neto realizou a inauguração oficial e disse que o bairro de São Marcos foi escolhido para sediar a Estação Cidadania por ser uma região populosa, pelo terreno escolhido ficar próxima de uma avenida integradora de diversos bairros, e por não haver estruturas similares no entorno. Por enquanto, serão autorizadas apenas atividades individuais no local.

“Esse equipamento está em altíssimo padrão, e não deixa nada a desejar a qualquer bom ginásio esportivo da nossa cidade. Além do uso para a prática de aulas, a chamada iniciativa esportiva que permite a descoberta de talentos, nós vamos permitir o uso da comunidade sob a supervisão da Semtel [Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer]”, afirmou.

Prefeito explicou que o espaço será usado pela população (Foto: Gil Santos/ CORREIO)

Aulas

O novo espaço vai oferecer prática de atividades esportivas acompanhadas por especialistas, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento técnico, físico, mental e educacional dos participantes.

Para o motorista por aplicativo e morador de São Marcos, Denilson Oliveira, 36 anos, a iniciativa é positiva. “É importante incentivar o esporte. Tenho dois filhos que adoram futebol e, assim como eles, existem muitas crianças que têm talento para ser um atleta e que só precisa de uma oportunidade. Espero que funcione direitinho e que permita a comunidade aproveitar bem o espaço”, disse.

No local, serão ofertados cursos teóricos, práticos e materiais esportivos para as modalidades olímpicas de basquetebol, ginástica rítmica, handebol, judô, taekwondo e vôlei; paraolímpicas de judô e voleibol sentado; e não-olímpicas de lutas, boxe e futebol.

O secretário municipal de Trabalho, Esporte e Lazer, Sidelvan Nóbrega, contou que as atividades esportivas serão oferecidas para estudantes da rede pública de ensino e para moradores da região. Serão 780 vagas e a expectativa é de que as primeiras turmas sejam fechadas até o início do novembro. Já as aulas serão iniciadas apenas quando a prefeitura autorizar o retorno das atividades esportivas na cidade.

“Esse será um espaço com escolinhas e com professores capacitados. A população fará a inscrição e passará por uma avaliação médica. Vamos priorizar as escolas públicas, onde faremos uma divulgação, assim como nas prefeituras-bairro e associações. O nosso objetivo é relevar novos talentos, é que daqui a alguns anos a gente possa ter grandes atletas nascidos desses equipamentos”, afirmou.

Uma estrutura parecida com a que foi entregue hoje está sendo construída em Itapuã, mas em um terreno ainda maior. O local também vai oferecer cursos e atividades esportivas. Os dois equipamentos vão trabalhar com o público infantil, juvenil, adulto e profissional.