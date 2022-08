Estilista japonês Issey Miyake morre aos 84 anos

O estilista japonês Issey Miyake, famoso por seu estilo plissado de roupas que nunca amassa e que produziu o icônico suéter preto de gola alta preta de Steve Jobs, morreu aos 84 anos. Apesar de o anúncio ter sido feito nesta terça-feira (9) pela imprensa do Japão, Miyake morreu na sexta-feira (5), vítima de um câncer no fígado, segundo a agência de notícias Kyodo.

Conhecido por sua praticidade, Miyake queria ser dançarino ou atleta antes de ler as revistas de moda de sua irmã que o inspiraram a mudar de rumo.

Miyake nasceu em Hiroshima. Tinha sete anos e estava numa sala de aula quando a bomba atômica foi lançada sobre a cidade. O estilista sempre foi relutante em falar sobe o ocorrido. Em 2009, escrevendo para o New York Times como parte de uma campanha para conseguir que o então presidente dos EUA, Barack Obama, visitasse a cidade, disse que não queria ser rotulado como "o designer que sobreviveu" à bomba.

"Quando fecho os olhos, ainda vejo coisas que ninguém deveria experimentar", escreveu ele, acrescentando que mãe morreu de exposição à radiação. "Tentei, embora sem sucesso, deixá-los para trás, preferindo pensar em coisas que podem ser criadas, não destruídas, e que trazem beleza e alegria. Isso é moderno e otimista", completou

Depois de estudar design gráfico em uma universidade de arte de Tóquio, ele aprendeu design de moda em Paris, onde trabalhou com os famosos designers da área Guy Laroche e Hubert de Givenchy, antes de ir para Nova York. Em 1970 ele retornou a Tóquio e fundou o Miyake Design Studio.

Veja galeria com algumas obras de Issey Miyake:

No final da década de 1980, desenvolveu uma nova maneira de plissar envolvendo tecidos entre camadas de papel e colocando-os em uma prensa térmica, com as roupas mantendo sua forma plissada. Testado por sua liberdade de movimento em dançarinos, isso levou ao desenvolvimento de sua linha de assinatura Pleats, Please.

Eventualmente, Miyake desenvolveu mais de uma dúzia de linhas de moda que incluem também bolsas, relógios e perfumes, antes de se aposentar em 1997 para se dedicar à pesquisa. Em 2016, quando perguntado sobre quais eram os desafios enfrentados pelos futuros designers, ele indicou ao jornal britânico "Guardian" que as pessoas provavelmente consumiriam menos.

"Em Paris, chamamos as pessoas que fazem costureiros de roupas — eles desenvolvem novos itens de roupas — mas, na verdade, o trabalho do design é fazer algo que funcione na vida real", definiu.

Gênio da informática, Steve Jobs tinha mais de cem suéters (divulgação)



Suéter de Steve Jobs

Segundo a revista Times, os icônicos suéters de Stve Jobs não foram feitos pela St. Croix, e sim por Issey Miyake. Um trecho da biografia escrita por Walter Isaacson, ex-editor da publicação, afirma que Steve Jobs fez amizade com Miyake no início dos anos 1980 e pediu que lhe fizesse alguns suéter de gola alta preta. Miyake enviou "cem deles", teria dito Jobs. "Eu tenho o suficiente para durar pelo resto da minha vida."