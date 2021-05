'Estou na pior forma da minha vida', diz Will Smith ao postar foto de sunga

O ator Will Smith fez um desabafo (bem humorado) sobre sua forma física bastante comum em tempos de pandemia. Neste domingo (2), o astro do cinema, de 52 anos, publicou em seu Instagram uma foto em que ele aparece relaxado, exibindo sua nova silhueta.

"Vou ser sincero com vocês - estou na pior forma da minha vida", escreveu.

No clique, que teve mais de 5 milhões de curtidas, Will está sem camisa com uma jaqueta aberta, uma sunga preta e chinelos.

Sua ex-colega de elenco em Um Maluco no Pedaço, a atriz Nia Long discordou, e mandou um recado animado para Will. "Você ainda arrasa, querido!"

Boa parte das reações, no entanto, foram de risos, como a do piloto Lewis Hamilton.

Os fãs também encheram a caixa de comentários de mensagens compreensivas e elogios.