Estreia de Cristiano Ronaldo no United: onde assistir, horário e escalações

A contagem regressiva para a reestreia de Cristiano Ronaldo com a camisa do Manchester United está acabando. Neste sábado (11), a equipe encara o Newcastle, pela 4ª rodada do Campeonato Inglês, e tudo indica que o astro português entrará em campo. Os Red Devils estão em terceiro na tabela, com sete pontos, enquanto o rival é o 17º colocado, com um. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

O jogo não terá transmissão da ESPN Brasil. Assim, a exibição ao vivo será exclusiva para os assinantes da Star +, o novo canal de streaming da Disney.





Horário

O confronto será no estádio Old Trafford, casa do Manchester United. A bola rola a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

Prováveis escalações

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Luke Shaw; Fred, Pogba e Bruno Fernandes; Jadon Sancho, Mason Greenwood e Cristiano Ronaldo. Técnico: Ole Gunnar Solskjaer.

Newcastle: Woodman; Fernández, Lascelles e Schar; Murphy, Willock, Longstaff, Almirón e Ritchie; Wilson e Saint-Maximin. Técnico: Steve Bruce.