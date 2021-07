'Eu venci a bateria', desabafa Medina após chegar ao Brasil

Apontado como candidato ao ouro olímpico, o surfista Gabriel Medina ainda não digeriu a derrota nos Jogos de Tóquio. De volta ao Brasil nesta quinta-feira (29), ele falou sobre a frustração de não ter chagado ao pódio e garantiu que venceu a bateria contra o japonês Kanoa Igarashi, na semifinal.

"Assisti à bateria. Até por isso segurei minhas palavras, não falaria sem ter assistido. Comparando minhas melhores ondas e as duas melhores dele, eu venci a bateria. Mas, é difícil falar. Estou triste mesmo e quero continuar trabalhando porque esse ano tem o Mundial, não quero deixar isso me abalar. Recebi um apoio gigante do Brasil, e isso só me fortalece. Esses dias tristes vão passar e vou trazer ainda mais orgulho para nós", disse Medina durante o desembarque.

Gabriel Medina foi derrotado na semifinal por Kanoa Igarashi, do Japão, em uma prova que causou reações nas redes sociais por conta das notas aplicadas pelos juízes. Muitos contestaram que a decisão, entendo que as manobras de Medina foram superiores às do adversário.

O brasileiro acabou ficando em quarto lugar na Olimpíada após perder a disputa do bronze para o australiano Owen Wirght

O surfista aproveitou ainda para criticar o japonês por ter usado as redes sociais para fazer piada após a polêmica disputa. Na final, Igarashi acabou derrotado pelo também brasileiro Italo Ferreira, que ficou com o ouro inédito.

"Tem que ter paciência, enfim. Fazer palhaçada depois que ganha é fácil. Todo mundo se respeita, ganhei inúmeras vezes dele e nunca brinquei. Prefiro trabalhar em silencio, fazer o meu e focar. Foram dias tristes, mas feliz de ter compartilhado e esses dias com o Italo, foi a maior vibe boa. Só de sentir e estar do lado dele foi irado. É trabalhar para estar na próxima Olimpíada e ter uma nova chance", afirmou.