Eurocopa 2024: Uefa anuncia sedes da abertura e final; confira

A próxima edição da Eurocopa, em 2024, já tem as sedes de abertura e de encerramento definidas. Nesta terça-feira (10), a Uefa anunciou que a competição dará seu pontapé inicial na Allianz Arena de Munique, no dia 14 de junho, e terminará no dia 14 de julho, com a final no Estádio Olímpico de Berlim.

A configuração é semelhante à Copa do Mundo de 2006, que também aconteceu na Alemanha. Na fase de grupos, as partidas serão disputadas em apenas duas regiões do país. O objetivo é reduzir as distâncias para as equipes e os torcedores, assim como facilitar as viagens de trem ou ônibus das delegações.

Já na fase final, o Comitê Executivo da Uefa estabeleceu que os jogos da Eurocopa serão distribuídos por dez cidades alemãs. As sedes serão divididas por três regiões: Norte/Nordeste (Berlim, Hamburgo e Leipzig), Oeste (Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen e Colônia) e Sul (Frankfurt, Stuttgart e Munique).

Será a volta da competição à Alemanha após 36 anos. O país venceu a concorrência com a Turquia, em votação realizada em 2018. Ao todo, serão 24 seleções na disputa, e o sorteio dos grupos está marcado para dezembro de 2023.

O torneio, aliás, voltará a ser disputado em um único país. A edição de 2020 - que aconteceu em 2021 por causa da pandemia da covid-19 - teve 11 cidades-sede em 11 países diferentes. A ideia, porém, acabou criando uma série de problemas de deslocamento. Algumas seleções tiveram que lidar com longas distâncias, condições meteorológicas desiguais e problemas nas fronteiras por conta da pandemia.