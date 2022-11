Ex-alunos famosos falam sobre a Ufba em documentário

Entre o final dos anos 1950 e 1964, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) viveu um ciclo criativo e inovador, comandado por seu fundador e primeiro reitor, o professor Edgard Santos. E que produziu grandes intelectuais e artistas, como os cantores Caetano veloso, Gilberto Gil e Tom Zé, o artista plástico Emanoel Araújo, a cineasta Helena Ignez e antropólogo Antônio Risério.

Todos eles participam do documentário A Última Vanguarda, de Peu Lima, que estreia com exclusividade nesta quarta (8), às 22h, no Curta!. O filme reúne entrevistas e imagens de arquivo da época —inclusive de filmes de Glauber Rocha —, para mostrar a importância do investimento em educação e cultura para a sociedade brasileira.

O aspecto visionário da administração de Edgard Santos se estendeu por diversas áreas do conhecimento em humanidades e artes. A UFBA foi pioneira em abrir suas portas para a cultura popular e fora do cânone. Entre as “pequenas revoluções” está a criação do Centro de Estudos Afro- Orientais, que integrou a Academia às heranças africanas.

Outro destaque do filme é a importância de Glauber Rocha, parte dessa geração. O cineasta baiano foi impactado pelo CineClube organizado por um dos professores da UFBA, Walter da Silveira. “Aquele negócio todo que foi feito aqui parece que morreu, mas não morreu”, afirma Caetano Veloso.

Após a estreia, o filme também estará disponível em streaming através do Curta!On – Clube de Documentários

