Ex-Bahia, Clayton pode estrear no Vasco: 'Oportunidade da vida'

Apresentado nesta sexta-feira (6) no Vasco, o atacante Clayton quer reencontrar o seu bom futebol e se reerguer na carreira. O jogador, que não teve brilho nos poucos jogos que fez pelo Bahia no início do ano, foi cedido pelo Atlético-MG por empréstimo até dezembro deste ano ao clube cruzmaltino.

Na entrevista coletiva de sua apresentação, Clayton, que sequer entrou em campo nesta temporada pelo Atlético-MG, destacou que o empréstimo ao Vasco é a maior oportunidade de sua carreira.

"O Vasco é a oportunidade da minha vida. É um clube grande, o grupo é maravilhoso, e o professor Vanderlei é um cara fora de série. Espero aprender muito com o grupo, com o professor e honrar a camisa do Vasco", disse.

O atacante é natural de São João de Meriti (RJ) e retorna ao Rio de Janeiro depois de muito tempo. Ele começou a sua carreira no Figueirense, clube pelo qual viveu a sua melhor fase e, de lá, partiu para o Atlético-MG em 2016. Em Belo Horizonte, não conseguiu repetir as boas atuações do Figueirense, tanto que foi emprestado para Corinthians e Bahia antes de chegar ao Vasco.

Em um elenco com limitações, Clayton afirmou que pode jogar nas quatro posições do ataque, mas que, pelo que conversou com o técnico Vanderlei Luxemburgo, deve ser utilizado pelos lados.

"Eu sou um cara muito diversificado. Posso fazer as quatro funções da frente. Subi das categorias de base fazendo centroavante e beirada pela esquerda, são as duas funções que mais gosto. Mas pela conversa com o Vanderlei, de início vou trabalhar pelas beiradas. Mas posso fazer por dentro, não tenho isso não. O que quero é ajudar o grupo", disse.

Ele realizou exames médicos e fez o seu primeiro trabalho com o grupo no CT do Almirante na última quarta-feira (4). O atacante de 23 anos já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Como está bem fisicamente, já foi relacionado por Vanderlei Luxemburgo para a partida diante do Bahia, neste sábado, às 11 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, válida pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Novidades

Além de Clayton, a lista de relacionados por Luxemburgo para o duelo contra o Bahia outras quatro novidades. São eles: o volante Bruno Gomes, o meia Gabriel Pec e os atacantes Figueiredo e Kaio Magno, todos jogadores oriundos das categorias de base.

Por outro lado, o treinador deixou de fora da lista os meias Valdivia e Bruno César. O primeiro não estará nem no banco de reservas por opção técnica, já que desagradou Luxemburgo na derrota para o Cruzeiro. Já o segundo não participou dos treinamentos durante a semana devido a uma fascite plantar.