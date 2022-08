Ex-Bahia, Eduardo volta a jogar após superar dois cânceres

A derrota do Sport para o Ituano por 4x1, pela Série B, ficou em segundo plano para o lateral direito Eduardo. Ex-jogador do Bahia e hoje no clube pernambucano, ele voltou a atuar depois de mais de um ano lutando contra o câncer.

Após a partida, Eduardo não segurou a emoção e chorou ao lembrar o momento que passou. O lateral entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo.

"Chegaram médicos pra me dizer que eu não ia jogar bola mais. Que eu não ia mais jogar futebol e dar a alegria aos meus filhos de me verem jogando. Mas eu superei isso, graças a Deus, com ajuda da minha família e meus amigos. Agradeço a todos os envolvidos no processo", falou Eduardo.

"Foram dois cânceres e vencer os dois não foi fácil pra mim. Estou vivo, estou com a perna inteira e pronto pra ajudar o Sport no objetivo final que é o acesso", acrescentou.

Eduardo foi diagnosticado com um tumor na benigno na tíbia em 2019, quando defendia a Chapecoense. Em 2021, já recuperado do primeiro tumor, ele começou a sentir dor no local e exames apontaram uma recidiva do quadro. Nessa época ele estava no América-MG.

Até o jogo contra o Ituano, nesta terça-feira (9), o jogador havia disputado a última partida no dia 20 de julho de 2021. Desde então ele se ausentou dos gramados para tratar a doença.

"Pra mim é um dia muito especial depois de um ano. Vencer um segundo tumor. Não foi fácil. Nem pra mim nem pra minha família. Minha esposa e meus dois filhos me apoiaram muito. O time que eu estava não me deu suporte nenhum. Paguei minha cirurgia. Eu que corri atrás dos médicos. Eu e meu empresário. Foi uma batalha muito grande, mas graças a Deus estou apto, inteiro e estou novo", afirmou emocionado.

Revelado pelo CRB, Eduardo tem 35 anos. Ele acumula passagens por equipes como Vasco, Confiança, Athletico-PR, Criciúma e Ceará. O lateral defendeu o Bahia nas temporadas 2016 e 2017. Ao todo ele disputou 74 partidas. No Esquadrão, o jogador conquistou o acesso à Série A em 2016 e o título da Copa do Nordeste de 2017.