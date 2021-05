Ex-BBB Mari Gonzalez lamenta morte de cachorro após ataque de rottweiler

A ex-BBB Mari Gonzalez lamentou a morte do cachorro, um lulu-da-pomerânia, que foi atacado por um rottweiler durante um passeio e não resistiu. Nesta segunda-feira (17), a baiana fez um post emocionado e publicou fotos ao lado de Marsh.

"Eu tô acabada porque você se foi, tá doendo tanto, só Deus pra me ajudar! Muitas coisas eu já entendo mas pra mim ainda é difícil aceitar a perda", escreveu. "Vou escrever aqui porque não tenho condições de falar. Ontem eu estava me arrumando para live, Jota e minha sogra foram passear com os três, no meio do passeio um rottweiler se soltou e atacou Marsh", continuou.

"Jota e minha sogra fizeram de tudo, até o Bud (outro cão de Mari) tentou defender. Fomos para o hospital imediamente, a médica ainda conseguiu conter a hemorrogia, mas ele não resistiu", revelou ela. "Peço que orem por nós pois está muito difícil aceitar tudo isso, estamos destruídos", completou.

Mari disse que daria a vida pelo cachorro. "Eu te amo muito filho, você me fez muito feliz, daria minha vida por você, obrigada por todos momentos, por ser meu melhor amigo e ter me acompanhado em toda essa caminhada. Nunca se esqueça do quanto eu te amo Marsh".