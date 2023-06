Ex-companheiro de Neymar revela bastidores de festas quentes do jogador

Neymar segue sendo assunto, mesmo sem entrar em campo. O atacante brasileiro foi assunto da entrevista do ex-companheiro de Paris Saint-Germain, Ander Herrera, que deu entrevista ao canal de TV argentino TyC Sports nesta sexta e foi perguntado sobre as festas do brasileiro. O jogador deu mais detalhes de um dos aniversários do antigo colega de PSG.

"As festas me assustam. Prefiro algo mais tranquilo. Estávamos no andar de cima da casa nos divertindo muito com as nossas parceiras, mas lá embaixo... Claro, tínhamos três ou quatro solteiros no time, e você os via descer. Eles subiam e diziam 'incrível'. Subiam com os olhos como se tivessem visto Jesus Cristo", detalhou Herrera ao canal argentino. Ele faz referência a quantidade de mulheres bonitas no aniversário de Neymar.

O espanhol deu mais detalhes sobre o evento, em que compareceu com a mulher. "Eu perguntei ao Ney: 'estamos com as nossas mulheres, como você vai colocar a gente na festa?'. Ele disse para não se preocupar porque havia uma área VIP para nós e estávamos muito bem lá com nossas parceiras", explicou o atleta, que atualmente joga pelo Athletic Bilbao da Espanha.

O ex-jogador do time parisiense também opinou sobre o brasileiro e sua fama de festeiro. "As pessoas têm uma ideia errada sobre ele. Neymar gosta da vida, ele está sempre com os amigos. Não necessariamente festejando, mas gosta da vida apesar de ser jogador de futebol e ter a repercussão que tem", explicou.

O jogador espanhol chegou ao Paris Saint-Germain em 2019. Ao lado de Neymar, conquistaram a Supercopa da França em 2019, duas vezes o Campeonato Frances (2019-20 e 2021-22), a Copa da Liga Francesa em 2019-20 e a Copa da França em 2019-20, 2020-21.