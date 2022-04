Ex-goleira dos EUA é presa por dirigir embriagada com os filhos

A ex-goleira Hope Solo, que defendeu a seleção de futebol feminino dos Estados Unidos, foi presa por dirigir bêbada e resistir à prisão. Ela estava com duas crianças no carro e, por isso, também foi acusada de crime contra criança, por ter colocado em perigo a vida de seus filhos.

O caso aconteceu na última quinta-feira (31), no estacionamento de um supermercado. Mas, segundo seu advogado, Rich Nichols, a situação não foi tão grave quanto as acusações.

"A conselho do advogado, Hope não pode falar sobre essa situação, mas ela quer que todos saibam que seus filhos são sua vida, que ela foi libertada imediatamente e agora está em casa com sua família, que a história é mais simpática do que as acusações iniciais sugerem e que ela espera sua oportunidade de se defender dessas acusações", escreveu Nichols, em uma publicação feita nas redes sociais de Solo.

A ex-jogadora também se manifestou, e agradeceu o apoio que tem recebido. Ela ainda disse que os filhos são "fortes, inteligentes e vibrantes" e que estão bem.

"Para aqueles que estenderam a mão mostrando amor e apoio, obrigada. Nossa família é forte e cercada de amor. Nossos filhos são fortes, inteligentes, alegres e vibrantes, e estamos presentes todos os dias dando a eles a melhor vida possível. Seremos capazes de compartilhar os fatos no devido tempo", escreveu.

"Enquanto isso, nossos filhos estão aproveitando o sol de NC, comendo picolés e brincando em nossa propriedade. A vida pode ser difícil, mas esses são realmente os momentos que importam. Sinto-me abençoada por ter esse tipo de amor em minha vida", completou.

Após a detenção, Solo foi encaminhada para a cadeia do condado de Forsyth, na Georgia, para processamento da denúncia. Como reforça o comunicado, ela já foi liberada e está com sua família.