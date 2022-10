Ex-goleiro Paulo Musse é promovido ao profissional do Vitória

Na temporada 2023, a comissão técnica profissional do Vitória terá um novo integrante e ele é um velho conhecido da torcida rubro-negra. Trata-se do ex-goleiro Paulo Musse. Atuando nas categorias de base da Toca do Leão como preparador de goleiros desde 2017, ele foi promovido a assistente de Itamar Ferreira, que ocupa o cargo no grupo principal.

“É uma satisfação muito grande integrar esse grupo de profissionais. Já trabalhei com todos. Com Burse (João), Marcos (Carvalho), Ricardo (Amadeu), com Rodrigo Santana e com Ferreira (Itamar). Desde 2016, quando cheguei como estagiário do clube, e 2017, quando fui contratado. Me formei (em Educação Física) e sigo minha trajetória", afirmou Paulo Musse ao site oficial do clube.

"Feliz demais em poder ajudar o Vitória, trabalhar com quem já trabalhei e já tivemos muito êxito. É muito gratificante. Que eu possa ajudar o professor Itamar a dar continuidade, pois o Vitória tem muita força com os goleiros”, completou. Paulo Musse tem 44 anos e foi goleiro do Vitória de 1992 a 2006.