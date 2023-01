Ex-mulher de Cara de Sapato é a atual de outro atleta ex-BBB

Um dos participantes do grupo Camarote do BBB 23, Antonio 'Cara de Sapato' disse, em seu perfil para o reality show, estar vivendo atualmente sua 'fase mais solteira', vinda depois de uma separação. Coincidentemente, a ex-mulher do lutador hoje em dia vive um romance - e tem até filha - com outro ex-BBB atleta: Lucas Chumbo.

Integrante do BBB20, o surfista conheceu a advogada Monise Alves no Carnaval do Rio de Janeiro em 2020, pouco antes da pandemia da covid-19. O casal tentou levar a relação sem compromisso, mas se apaixonaram e estão juntos desde então. Em maio, os dois se tornaram pais da fofíssima Maitê, hoje com oito meses.

Antes do relacionamento com Chumbo, Monise foi casada com Cara de Sapato, que nasceu em João Pessoa, mas cresceu em Salvador. Os dois subiram ao altar em novembro de 2017, mas se separaram no ano seguinte.

Lucas Chumbo e Cara de Sapato, aliás, participaram de outros reality shows, além do Big Brother Brasil. O surfista foi um dos integrantes do No Limite 5, exibido em 2021. Ele desistiu no quarto episódio, debilitado fisicamente e diagnosticado com gastrite.

Já o lutador disputou a terceira temporada do The Ultimate Fighter Brasil (TUF), em 2014, e foi o campeão no peso pesado. O reality o projetou nacional e internacionalmente, além de lhe garantir na época um contrato com o UFC, a maior organização de MMA do mundo.