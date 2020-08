Ex-namorado de Gugu posta vídeo de viagem com apresentador: 'Juntos mundo afora'

Foto: Reprodução/Instagram

O chef de cozinha catarinense Thiago Salvático, que ficou conhecido após revelar namoro com Gugu Liberato, voltou a usar as redes sociais para compartilhar um momento especial com o apresentador, que morreu aos 60 anos em novembro do ano passado, após sofrer um acidente doméstico.

“Saudade de andar juntos mundo a fora” (sic), escreveu Thiago na legenda da publicação.

Nas imagens, os dois aparecem juntos em Sankt Gilgen, na Áustria. Além desta viagem, os dois também já visitaram outros países, como França, Finlândia, entre outros.

Desde a morte de Gugu, Salvático tem usado suas redes sociais para compartilhar imagens ao lado do apresentador, sempre lamentando a saudade que sente do ex-companheiro. Ele, inclusive, desistiu de disputar a herança de Gugu com a ex-mulher e os filhos do apresentador.

Confira a publicação abaixo: