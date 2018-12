Ex-técnico da Islândia assume time do futebol do Catar

Heimir Hallgrimsson, técnico da Islândia na Copa do Mundo da Rússia, foi contratado na segunda-feira (10) pelo Al-Arabi. A chegada do treinador foi anunciada pela equipe, sexta colocada no campeonato nacional do Catar e que conta no seu elenco com os brasileiros Diego Jardel e Mailson.

Hallgrimsson, de 51 anos, foi auxiliar do sueco Lars Lagerback na seleção islandesa na histórica campanha na Eurocopa de 2016, quando atingiu as quartas de final. Na oportunidade, a equipe empatou com Portugal e Hungria, além de ganhar de Áustria e Inglaterra, antes de ser eliminada pela França.

Na Copa do Mundo da Rússia, sob o comando de Hallgrimsson, a Islândia caiu na primeira fase, ao empatar com a Argentina (1x1) e perder para Nigéria (2x0) e Croácia (2x1). Em 2018, antes do Mundial, a Islândia disputou mais três amistosos e também não venceu: 3x0 para o México, 3x2 para a Noruega e 2x2 com Gana. Hallgrimsson deixou a direção da seleção em julho, após dois anos no cargo.

O anúncio foi feito pelo clube por intermédio de um vídeo veiculado nas redes sociais, no qual informa que Hallgrimsson participará de um entrevista coletiva nesta terça-feira (11), quando será apresentado oficialmente.

O Al-Arabi venceu pela última vez o título da liga do Catar em 1997. O italiano Gianfranco Zola e o romeno Dan Petrescu já dirigiram a equipe, assim com o brasileiro Oswaldo de Oliveira. No atual campeonato, após 15 rodadas, o time está 15 pontos atrás do líder Al Duhail.