Exposição do Camaleão relembra antigos carnavais no Vitória Boulevard

Os foliões saudosos poderão reviver momentos marcantes do carnaval na exposição do Bloco Camaleão, promovida pelo Vitória Boulevard, que fica aberta até 6 de março, no piso L1.

O evento vai permitir uma viagem ao longo dos mais de 40 anos do bloco. Abadás de vários momentos estarão disponibilizados, incluindo o último, de 2021, que foi feito mesmo sem a realização da folia. Vídeos e fotos que marcaram época.

A mostra tem o apoio do Bloco Camaleão, da Central do Carnaval e do designer e publicitário Pedrinho da Rocha, que disponibilizaram peças do seu acervo para contar um pouco da trajetória de um dos blocos mais tradicionais de Salvador.

“Estamos no Corredor da Vitória, local onde as pessoas têm muitas memórias afetivas do Carnaval e trouxemos um pedacinho da história do Camaleão para homenagear o bloco e seus fãs espalhados pelo Brasil, os artistas, a nossa cultura e esta festa tão importante para a Bahia”, destaca Ihonnara Damasceno, gerente geral do Vitória Boulevard.

Serviço

O quê? Exposição do Bloco Camaleão

Onde? Vitória Boulevard, piso L1

Quando? Até 6 de março

Quanto? Gratuito