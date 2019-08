Extensão permite que usuários leiam mensagens apagadas no WhatsApp

Você acorda de manhã, pega o celular para checar as novidades e está lá no WhatsApp um monte de mensagens apagadas que alguém enviou, se arrependeu, e deletou. Essa cena mexe com a ansiedade e a vontade de saber o que estava escrito é forte.

Os mais paranóicos podem ficar felizes: uma extensão gratuita para o Google Chrome permite recuperar o texto mesmo depois do usuário apagar a mensagem. A extensão, claro, só funciona para o uso do aplicativo no navegador.

O WA Web Plus oferece "mais ferramentas e opções ao seu WhatsApp Web". "Já teve que usar o WhatsApp Web enquanto alguém estava de pé atrás da sua tela? Já quis usar o WhatsApp à noite no modo escuro, ou gosta de ter o botão de like como tem no Facebook Messenger? E que tal restaurar uma mensagem deletada que você não teve tempo para ler? Com WhatsApp Web Plus, você vai aprimorar a experiência de usar o WhatsApp Web", diz o texto.

Além destas funções, a extensão também permite borrar mensagens recentes, contatos e fotos dos contatos. Clique aqui para acessar a WA Web Plus.